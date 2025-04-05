طعام قد يحميك من السكتة الدماغية و5 علامات تنذر بالإصابة.. اعرفها

القاهرة - سمر حسين - صحة

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ما يؤدي إلى نقص الأوكسجين والمغذيات في خلايا الدماغ، فإذا استمر هذا الوضع لفترة طويلة، قد تتلف خلايا الدماغ بشكل دائم.

أنواع السكتات الدماغية

السكتة الدماغية الإقفارية:

وهي الأكثر شيوعًا، تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ بسبب انسداد في أحد الأوعية الدموية، وقد يحدث هذا الانسداد نتيجة تجلط الدم (جلطة دموية) أو تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين (تصلب الشرايين).

السكتة الدماغية النزفية:

تحدث عندما يتمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى تسرب الدم إلى الأنسجة الدماغية، ويمكن أن يكون هذا النوع ناتجًا عن ارتفاع ضغط الدم أو ضعف الأوعية الدموية.

أكلة تحميك من السكتة الدماغية

ونصح الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ «الوطن» بتناول الأسماك باختلاف أنواعها، إذ تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة بنسب متفاوتة، فضلًا عن كونها مصدر جيد للبروتين، والأوميجا 3، التي تحمي من الجلطات والسكتة الدماغية.

ونصح «العربي» الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، وتناول من ٢-٣مرات أسبوعيًا للسمك، حوالي من ٢٥٠جم لـ ٣٠٠ جم ، أو تناول سمكة بحجم «كف الأيد» من خلال تناولها بعد الشواء، أو طهيها على البخار.

5 علامات تنذر بالإصابة بالسكتة الدماغية

وكانت وزارة الصحة والسكان، ذكرت 5 علامات تنذر باحتمالية إصابتك بالسكتة الدماغية، والتي جاءت على النحو التالي:

- حدوث خدر أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق.

- صعوبة في الكلام.

- صعوبة في الرؤية بعين واحدة أو بكلتا العينين.

- التعرض لصعوبة في المشي أو الشعور بفقدان التوازن

- صداع قوي بدون سبب ظاهر.

كيفية الوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية

الجدير بالذكر إن هيئة الدواء المصرية، قدمت مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية، والتي جاءت على النحو التالي:

- الحرص على التحكم في ضغط الدم.

- ضرورة التحكم في مستوى الكوليسترول في الدم ومرض السكر. ​

- اتباع حياة صحية من خلال تناول الأطعمة الصحية.

- ممارسة الرياضة.​

- التوقف عن التدخين.​