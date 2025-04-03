تفاصيل مرض والدة دينا.. إليك الأسباب وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

لحظة صعبة عاشتها الفنانة دينا، كاشفة خلال استضافتها بأحد البرامج التليفزيونية، عن مرض والدتها الخطير، إذ أصيبت بحالة من الانهيار بالبكاء بسبب ابتعادها عنها: «مش عارفة ليه دايما مكتوب لي إن ميكونش ليّا أم».

تفاصيل مرض والدة دينا

وفي رسالة صوتية فاجأت السيدة زيزي ابنتها دينا، بعدما تحدثت عن مرضها الخبيث ومعاناتها مع السرطان، إذ أكدت الأخيرة أنّها تعيش تجربة قاسية للمرة الثانية، والأولى كانت مع زوجها الراحل ووالد ابنها، ودخلت في نوبة بكاء.

أسباب مرض السرطان وعلاقته بتقدم العمر

يحدث مرض السرطان عند تحول خلايا عادية إلى خلايا ورمية تصل إلى ورم خبيث، ربما بسبب الأشعّة فوق البنفسجية والأشعّة المؤيّنة؛ أو التعرض للعوامل الكيميائية المسرطنة، مثل مكونات دخان التبغ والكحول والملوثات الغذائية والزرنيخ الموجود في ملوثات مياه الشرب، وبعض العوامل البيولوجية المسرطنة، مثل الالتهابات الناجمة عن بعض الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يرتفع بشدة معدل الإصابة بالسرطان مع التقدم في السن بسبب تراكم مخاطر الإصابة بأنواع محدّدة منه، والتي تزداد مع التقدم في السن.

خطر الإصابة بمرض السرطان

تعاطي التبغ والكحول

اتباع نظام غذائي غير صحي

قلة النشاط البدني

تلوث الهواء

الإصابة بعدوى مسرطنة، ومنها جرثومة الملوية البوابية وفيروس الورم الحليمي البشري وفيروسا التهاب الكبد B وC.

ما علاقة الإصابة بالسرطان بالتقدم في العمر؟

وفقًا لتقرير نشره موقع «Cancer research» فإنّ فرص الإصابة بالسرطان تزيد مع التقدم في العمر خاصة مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، إذ يبدأ السرطان عندما تتضرر خلايا جسم الإنسان كلما تقدم في العمر.

وأوضح التقرير أن نشاط الخلية الطبيعي، قد يحدث تلف للخلايا بسبب أشياء خارج الجسم، مثل المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر والكحول والأشعة فوق البنفسجية الزائدة من الشمس، وفي بعض الأحيان يقوم الجسم بإصلاح الضرر، أو تتدمر الخلايا التالفة ذاتيًا، ولكن في أحيان أخرى يتراكم الضرر في الخلية، ويخرج الضرر عن نطاق السيطرة ويتطور إلى سرطان.

طرق الوقاية من مرض السرطان

وأوضح خالد محمد عبد الوهاب، استشاري جراحات الأورام، لـ«الوطن» طرق الوقاية من مرض السرطان:

الإقلاع عن تعاطي التبغ

الحفاظ على وزن صحي للجسم

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه والخضروات

ممارسة النشاط البدني بانتظام

تجنب تعاطي الكحول

الحصول على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B إذا كان الشخص منتمياً إلى فئة يُوصى بتطعيمها

تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية

الحد من التعرض للإشعاع المؤين

الحد من التعرض لتلوث الهواء في الأماكن المغلقة والمفتوحة

الكشف المبكّر يعد العامل الأساسي لاستجابة المُصاب للعلاج، بل يزيد احتمال بقائه على قيد الحياة