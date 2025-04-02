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الامارات | علماء روس يكتشفون دليلا جديدا يربط بين دهون الدماغ ومرض الفصام

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موسكو - وام 0 تبليغ

  • الامارات | علماء روس يكتشفون دليلا جديدا يربط بين دهون الدماغ ومرض الفصام 1/2
  • الامارات | علماء روس يكتشفون دليلا جديدا يربط بين دهون الدماغ ومرض الفصام 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  اكتشف علماء روس من معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة موسكو الحكومية، عاملاً جديدا مرتبطًا بتطور مرض انفصام الشخصية، يتعلق بكمية الدهون في الدماغ.

وأكد العلماء في دراسة أن كمية الدهون وهي المواد الضرورية لعمل خلايا الدماغ والخلايا العصبية تنخفض في جزء من الدماغ الذي يربط بين نصفي الكرة المخية، لدى المرضى الذين يعانون من انفصام الشخصية موضحين أن هذه النتائج التي تم الحصول عليها قد تساعد في البحث عن طرق التشخيص المبكر لمرض الفصام، وتطوير أساليب جديدة لعلاجه.

تجدر الإشارة إلى أن 24 مليون شخص تقريبا حول العالم، يعانون من مرض الفصام ولا تزال الأسباب الدقيقة لهذا المرض غير واضحة غير أن الأبحاث تشير إلى أن الفصام قد يكون مرتبطًا بكميات غير طبيعية وتكوين الدهون في الدماغ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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