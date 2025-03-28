الامارات | «دبي للثقافة» تحتفي في عيد الفطر بتجارب ثقافية وتراثية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) إقامة مجموعة من العروض الترفيهية، وورش العمل المستلهَمة من التراث المحلي في متاحفها احتفاء بعيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك في إطار دعمها لحملة «العيد في دبي»، التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بهدف تسليط الضوء على ما تشهده دبي في هذه المناسبة من أجواء احتفالية تبرز إرثها الثقافي والاجتماعي الأصيل.

وعلى مدار أيام العيد، سيكون زوار متحف الاتحاد على موعد مع ورشتَي «قصة الاتحاد» و«اتحاد الإمارات»، إضافة إلى سلسلة من الجولات الإرشادية التي ستمكنهم من استكشاف أرشيف المتحف الغني، الذي يسرد قصة نشأة الاتحاد ودلالاته المهمة، وتأسيس دولة الإمارات وإرثها وهويتها الوطنية.

وبدءاً من اليوم الثاني للعيد، ستجمع «دبي للثقافة» أفراد العائلة معاً في «مسار العيد» الذي تنظمه في متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، بهدف إتاحة الفرصة لهم لزيارة مختلف بيوت وأجنحة المتحف، للتعرّف إلى تاريخ دبي والإمارات وتراثها وثقافتها عبر تشكيلة متنوعة من المقتنيات والمعروضات والأفلام والصور الفوتوغرافية القديمة، وتمكينهم من التعرّف إلى منظومة العادات والتقاليد المحلية الخاصة بالعيد وتفاصيل الحياة الاجتماعية، من خلال مجموعة فعاليات تراثية وورش عمل تفاعلية، إلى جانب تحفيز الصغار على جمع العيديات الموزعة في كل أنحاء المتحف تمهيداً لتسليمها إلى مركز الزوار واستبدالها بتذكارات وجوائز قيمة.

. على مدار أيام العيد سيكون زوار متحف الاتحاد على موعد مع ورشتَي «قصة الاتحاد» و«اتحاد الإمارات».