سبب وفاة الإعلامية هدى شديد.. وصلت للمرحلة الأخطر من المرض القاتل

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلدت اسمها بحروف من نور خلال مسيرة إعلامية امتدت لأكثر من 30 عاما، حيث رحلت الإعلامية هدى شديد بعد صراع طويل مع المرض، وبدأت الراحلة حياتها المهنية عبر شاشة قناة الـ«LBCI» اللبنانية، وعرفت وقتها بمراسلة القصر الجمهوري، كما قدمت العديد من البرامج الحوارية والسياسية.

سبب وفاة هدى شديد

في العام 2016، وثّقت هدى شديد معاناتها مع المرض ضمن كتاب حمل عنوان: «ليس بالدواء وحده»، التي كشفت فيه عن إصابتها بالسرطان، إلا أنها مؤخرًا كشفت لوسائل الإعلام اللبنانية أنها باتت في المرحلة الرابعة من المرض، وتعني انتشار الورم بالجسم.

ماذا تعني المرحلة الرابعة من السرطان؟

وفقًا لما ذكره موقع Very well health، ومنظمة الصحة العالمية، فإن المرحلة الرابعة من السرطان هو انتشار الورم السرطاني بأعضاء بعيدة عن موقع الورم الأصلي، وهو الأمر الذي يتسبب فيما يأتي:

- التعب الشديد.

- نقص الطاقة.

- صعوبة في القيام بالمهام أشياء اليومية، حتى ارتداء الملابس.

وتشمل الأعراض الشائعة للسرطان في المرحلة الرابعة بحسب نوعه على النحو التالي:

1- الرئتين:

ضيق التنفس، السعال، أو السعال المصحوب بالدم، وألم في الصدر.

2- الكبد:

الألم، فقدان الوزن، اصفرار الجلد، وتورم البطن.

3- العظام:

الألم، خاصة في الظهر، بالإضافة إلى تنميل في الساق، وفقدان السيطرة على الأمعاء، والكسور.

4- المخ:

الصداع، الدوخة، الغثيان، مشاكل في الكلام أو الرؤية، صعوبة في المشي، الارتباك، والنوبات.

أسباب الوصول للمرحلة الرابعة من السرطان

أوضح خالد محمد عبدالوهاب، استشاري جراحات الأورام، لـ «الوطن» أن الكشف المبكر للسرطان في المرحلتين الأولى والثانية يساهم في منع انتشار الخلايا السرطانية، والوصول للمرحلة الرابعة التي تعني انفصال الخلايا السرطانية عن الورم، إلى مجرى الدم، أو إلى الجهاز اللمفاوي، وتنتقل الخلايا في الدم أو السائل الليمفاوي إلى جزء آخر من الجسم، وتعلق على الأنسجة هناك، وحينها تنمو الخلايا، وتحارب الجهاز المناعي في نفس الوقت، والحل الوحيد هو الكشف المبكر والالتزام بالعلاج.