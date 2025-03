الامارات | مهرجان هيوستن الفلسطيني للأفلام .. منصة من أجل الحقيقة ورواية القصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُقام مهرجان هيوستن الفلسطيني للأفلام (HPFF)في دورته الثامنة عشرة خلال الفترة من 2 إلى 4 مايو 2025 في جامعة رايس، بمدينة هيوستن الأمريكية، في ولاية تكساس مقدمًا للجمهور مجموعة مختارة من الأفلام الفلسطينية والعربية. وعلى مدار ثلاثة أيام، سيعرض المهرجان نحو 20 فيلمًا طويلًا وقصيرًا، إلى جانب برامج خاصة من فلسطين ولبنان والأردن وسوريا، حيث ينقل رؤى حميمية وقوية عن الحياة في المنطقة من خلال عدسات صانعي الأفلام المستقلين.

ويُفتتح المهرجان بعرض الفيلم القصير Upshot للمخرجة الفلسطينية المرموقة مها حاج، يليه فيلم To Land Unknown للمخرج مهدي فليفل. أما الليلة الختامية، فستشهد عرض فيلم From Grand to Zero للمخرج القدير رشيد مشهراوي، يسبقه الفيلم القصير In the Waiting Room للمخرج معتصم طه.

رسالة المهرجان

ويؤكد أحمد غنيم، رئيس مهرجان هيوستن الفلسطيني للأفلام، على أهمية المهرجان في هذه المرحلة، قائلًا: “في ظل التحولات السياسية والإنسانية العميقة التي تمر بها فلسطين والمنطقة، يمثل هذا المهرجان مساحة حيوية للسينما الفلسطينية والعربية لتوثيق الواقع، والتأمل فيه، والتفاعل معه عبر الفن.”

ولأول مرة، يوسّع المهرجان نطاقه ليشمل أفلامًا من مختلف أنحاء بلاد الشام، ما يعكس القواسم المشتركة في النضالات، والصمود، والتعبير الفني للمجتمعات العربية.

ومن جهتها قالت المديرة الفنية للمهرجان، علا الشيخ، أن “السينما ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل هي أداة قوية للمقاومة ورواية القصص. ومن خلال عرض أفلام من لبنان وسوريا والأردن، نسلّط الضوء على التاريخ المشترك والتحديات التي تواجهها المجتمعات العربية.”

ويركّز المهرجان هذا العام بشكل خاص على غزة، حيث تتناول معظم الأفلام الفلسطينية المعروضة النضالات المستمرة، والصمود، والروح العميقة التي تميّز أهلها.

برنامج متنوع

ويضم برنامج 2025 أعمالاً متميزة، مثل Moondove للمخرج اللبناني كريم قاسم، إلى جانب مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة من مختلف أنحاء المنطقة. ومن بين أكثر العروض المنتظرة، فيلم Thank You for Banking with Us للمخرجة الفلسطينية ليلى عباس، الذي يقدم نقدًا لاذعًا لتأثير القطاع المالي على الحياة اليومية.

كما يحتفي المهرجان بمجموعة من الأفلام القصيرة التي تسلط الضوء على أصوات صانعي أفلام واعدين، إلى جانب عرض خاص مخصص للأفلام العربية القصيرة. ويقدم مجموعة مختارة بعناية من الأفلام الوثائقية الطويلة التي تعكس تجارب الحياة الواقعية بعمق، تاركة أثرًا قويًا لدى الجمهور.

ومنذ تأسيسه عام 2007، أصبح مهرجان هيوستن الفلسطيني للأفلام منصة رائدة تروي القصص الفلسطينية، وتسهم في تعزيز الفهم والتعاطف من خلال السينما. وبصفته منظمة غير ربحية، يلتزم المهرجان بتقديم رؤى أصيلة ومستقلة عن الثقافة والتاريخ والهوية الفلسطينية والعربية.