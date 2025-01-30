الامارات | انتيريرز" تضفي أناقةً خالدة على غرف النوم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "انتيريرز الإمارات"، العلامة التجارية الرائدة في عالم التصاميم الداخليّة الراقية، تقدّم تشكيلة "كورسو كومو" لغرف النوم من "ألف إيطاليا"، والتي تُعتبر بمثابة تحفٍ فنية تجسد الحداثة والإبداع الحِرفيّ الإيطاليّ المذهل.

هذه التشكيلة الحصرية تعيد التعريف بمفهوم نمط الحياة الفاخرة، وتمزج بصورةٍ مثالية بين دفء خشب الجوز "كاناليتو" واللمسات الأنيقة المنفّذة بالليزر لتُعيد تعريف مفهوم الحياة الفاخرة من خلال تصميمات تنبض بالرقي والجمال المعاصر

تنفرد تشكيلة "كورسو كومو" بتميزها الإيطالي الخالص، حيث صُنعت بالكامل من أفخم المواد بأعلى معايير الجودة. تضم التشكيلة مجموعة متنوعة من أثاث غرف النوم، بما في ذلك الأسرّة بمقاسات مختلفة، والطاولات الجانبية الأنيقة، وخزائن الملابس الفسيحة، والمرايا المصممة بعناية.

ويتألق السرير كقطعة محورية في المجموعة، بفضل مسند الرأس المبطّن الذي يعكس لمسة راقية من الفخامة. تكمّله إضاءة LED مدمجة تضفي أجواءً دافئة ومريحة، ليصبح السرير رمزًا للتناغم المثالي بين الراحة والأناقة. هذه التشكيلة تحول أي غرفة نوم إلى مساحة تنبض بالفخامة والتميز.

تصاميم مبهرة

تتميز تشكيلة "كورسو كومو" بتصاميمها المبهرة التي تجمع بانسجام بين جمال الخشب الطبيعي واللمسات العصرية المنفذة بتقنية الليزر، لتقدم مظهراً أنيقاً وغاية في الإبداع. وتكتمل روعتها بلمسة نهائية بلون "موكا موس"، الذي يبرز كأحد الألوان الرائدة لعام 2025.

يتميز السرير بتصميمه اللافت الذي يشكل محور التشكيلة، بينما تتكامل المجموعة مع قطع أثاث أنيقة أخرى، مثل الخزائن ذات المساحات الداخلية الواسعة والطاولات الجانبية المصممة بعناية. توفر هذه التشكيلة كل ما يلزم لتحويل غرفة النوم إلى مساحة عصرية تنبض بالجمال والابتكار.

ولا تقتصر التشكيلة على المظهر الأنيق فقط، بل تتفوق أيضاً من حيث الجانب العملي، مع حلول تخزين مبتكرة تجمع بين الوظيفة والجاذبية، مثل وحدات الأدراج الفسيحة وغيرها، لتلبية كافة الاحتياجات بأناقة لا تضاهى.

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز الإمارات"، رائد دبس: "نلتزم في "انتيريرز" بتقديم أرقى الأثاث والديكورات الداخلية التي تعكس الفخامة والجودة، وتجسد تشكيلة "كورسو كومو" هذا الالتزام بامتياز. إنها تمثل مزيجاً مثالياً من التصميم العصري والحرفية الإيطالية الراقية، ما يمنح عملاءنا فرصة لاقتناء غرف نوم أنيقة وفاخرة تدوم طويلاً."

تتوفر تشكيلة "كورسو كومو" لغرف النوم من "ألف إيطاليا" حصرياً في معارض "انتيريرز الإمارات" في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر الموقع الإلكتروني، وتمنح العملاء الفرصة المنتظرة لابتكار غرف نومٍ فاخرة تجسد التوازن المثالي بين الأناقة والحضور العملاني.