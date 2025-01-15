الامارات | يشبه الدجاجة.. اكتشاف أقدم ديناصور في العالم "صور"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف علماء الحفريات من جامعة ويسكونسن ماديسون، في ولاية وايومنغ الحديثة. ويعد هذا الاكتشاف هائلا، لأنه يمكن أن يشير إلى أن الديناصورات سكنت نصف الكرة الشمالي قبل ملايين السنين مما كان يعتقد سابقا، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان.

وبدأ الأمر، عندما قرر فريق البحث دراسة هذه البقايا الأحفورية منذ اكتشافها في عام 2013 بولاية وايومنغ الحالية، وهي منطقة كانت قريبة من خط الاستواء في لوراسيا خلال العصر الترياسي، ويُعرف الآن هذا النوع، المسمى Ahvaytum bahndooiveche، بأنه أقدم ديناصور معروف في لوراسيا، ويعتقد علماء الحفريات بشكل عام أن الديناصورات تطورت لأول مرة في الجزء الجنوبي من القارة العملاقة، بانجيا، منذ حوالي 230 مليون سنة والتي عُرفت هذه المنطقة باسم غوندوانا، وقد عاشت الديناصورات هناك لملايين السنين قبل أن تتجه نحو المنطقة الشمالية من لوراسيا بعد 6 إلى 10 ملايين سنة.

وفقًا للدراسة، عثر الباحثون لأول مرة على قطع متحجرة من أرجل A. bahndooiveche في عام 2013. وتم تغليف البقايا في تكوين Popo Agie، واستغرق الأمر سنوات قبل أن يتمكن فريق البحث من التعرف عليها على أنها ديناصورات جديدة وحساب عمرها

وقام علماء جامعة ويسكونسن ماديسون وشركاؤهم في البحث بالتفصيل عن اكتشافهم الذي جرى في 8 يناير 2025، في مجلة علم الحيوان التابعة لجمعية لينيان.

ويقول ديف لوفليس، عالم الأبحاث في متحف الجيولوجيا بجامعة ويسكونسن، والذي شارك في قيادة العمل مع طالب الدراسات العليا آرون كوفنر: "لدينا، بهذه الحفريات، أقدم ديناصور استوائي في العالم، وهو أيضًا أقدم ديناصور في أمريكا الشمالية".

ديف لوفليس، عالم المتاحف في قسم علوم الأرض بجامعة ويسكونسن ماديسون

ووفقا لـ Discover Magazine نقلاً عن الموقع العلمي العالمي "scitechdaily"، استغرق الأمر سنوات من العمل الدقيق من قبل لوفليس وزملائه لتحليل الحفريات، وتأسيسها كنوع جديد من الديناصورات، وتحديد عمرها المقدر.

وعلى الرغم من أن الفريق ليس لديه عينة كاملة، فإنهم عثروا على ما يكفي من الحفريات، خاصة أجزاء من أرجل هذا النوع، لتحديد هوية Ahvaytum bahndooiveche بشكل إيجابي على أنه ديناصور، ومن المحتمل أنه أحد صوروبودات المبكرة جدا.

يقول لوفليس: "كان بحجم الدجاجة، لكن بذيل طويل جدا، نحن نعتقد أن الديناصورات هي تلك الكائنات العملاقة، لكنها لم تبدأ بهذه الطريقة"، متابعا: "في الواقع، فإن عينة النوع من Ahvaytum bahndooiveche، كان يبلغ طولها ما يزيد قليلا عن قدم واحدة وكان طولها حوالي 3 أقدام من الرأس إلى الذيل.

وعلى الرغم من أن العلماء لم يعثروا على مادة الجمجمة، والتي يمكن أن تساعد في إلقاء الضوء على نظامها الغذائي، فإن الديناصورات الأخرى ذات الصلة الوثيقة من سلالة الصوروبود كانت تأكل اللحوم ومن المحتمل أنها كانت آكلة اللحوم".

وتشير الأدلة إلى أن ديناصور Ahvaytum bahndooiveche عاش في لوراسيا أثناء أو بعد فترة قصيرة من التغير المناخي الهائل المعروف باسم حلقة المطر الكارنية التي كانت مرتبطة سابقًا بفترة مبكرة من تنوع أنواع الديناصورات، فكان المناخ خلال تلك الفترة، التي استمرت من حوالي 234 إلى 232 مليون سنة مضت، أكثر رطوبة بكثير مما كان عليه في السابق، ما أدى إلى تحويل مساحات كبيرة وحارة من الصحراء إلى موائل أكثر ملاءمة للديناصورات المبكرة.

يذكر أن النظرية السائدة كانت تشير إلى أن الديناصورات ظهرت لأول مرة في المنطقة الجنوبية من القارة العملاقة القديمة بانجيا، المعروفة باسم جوندوانا، منذ أكثر من 200 مليون سنة قبل أن تتوسع في النهاية إلى الجزء الشمالي، المسمى لوراسيا.