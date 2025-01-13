الامارات | الإمارات بيت المبدعين.. هنا أول مقر للمؤثرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن «قمة المليار متابع» افتتح «مقر المؤثرين» الذي يجمع المؤثرين من صنّاع المحتوى وروّاد اقتصاده من مختلف دول العالم أعماله، بهدف تعزيز تأثيرهم وتطوير أعمالهم للإسهام في استدامة اقتصاد صنّاع المحتوى والنهوض بإمكاناته وآفاقه المستقبلية، وترسيخ موقع الإمارات عاصمةً عالميةً لصناعة المحتوى الرقمي، إذ يهدف «مقر المؤثرين» إلى استقطاب 10 آلاف مؤثر لدولة الإمارات في المرحلة المقبلة.

وجاء افتتاح المقر بالتزامن مع فعاليات النسخة الثالثة من «قمة المليار متابع 2025»، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف»، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 420 متحدثاً، و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

وانطلقت أعمال المقر بحضور ومشاركة 100 عضو مؤسس من صنّاع المحتوى، والممكنين والداعمين لصناعة المحتوى، الذين يمثّلون أكثر من 20 جنسية، سواء من المقيمين في دولة الإمارات أو على الصعيد الدولي، وبالشراكة مع أكثر من 15 مؤسسة متخصصة في صناعة المحتوى المرئي والمسموع والمكتوب.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي: «برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نقود اليوم جهوداً كبيرة لبناء قطاع اقتصادي متكامل لصناعة المحتوى، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال الذي أصبح من أهم محركات تشكيل المستقبل وتوجهاته».

وأضاف: «افتتاح مقر للمؤثرين في الإمارات هو داعم مهم لتوجهات الإمارات في تعظيم الأثر الإيجابي لصناعة المحتوى في تنمية المجتمعات، وهدفنا الأول أن نجعل من الإمارات ملتقى يجمع صنّاع المحتوى من حول العالم في بيئة الإمارات التي تتفرد بتنوعها الثقافي الواسع، ودعم صنّاع المحتوى الهادف وربطهم بالداعمين والممولين والشركات الاستثمارية لتمكينهم من تقديم إبداعاتهم والانتشار والتوسع».

وتابع القرقاوي: «العالم يشهد تحولات متسارعة، وأهمها التطورات في صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وعلينا أن نكون جاهزين لتعظيم الأثر الإيجابي من هذه التطورات ومواجهة تحدياتها، وتوجيهها نحو خلق واقع أفضل للشعوب».

ويجسّد «مقر المؤثرين» حاضنة عالمية لروّاد صناعة المحتوى والمؤثرين واقتصاد المحتوى من مختلف أنحاء العالم، وقد تم تجهيزه لاستضافة أكثر من 300 فعالية وورشة عمل سنوياً. ويقدم «مقر المؤثرين» خدمات حصرية لأعضائه، تشمل إجراءات التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، ودعم الانتقال إلى الإمارات، والمساعدة في تأسيس الشركات، وذلك ضمن جهوده في تمكين صنّاع المحتوى من توسيع نطاق تأثيرهم، وتطوير مهاراتهم ونجاح تجاربهم في صناعة المحتوى.

برامج تدريب

يوفر «مقر المؤثرين» لأعضائه ورش عمل وبرامج تدريب سنوية خاصة تناسب احتياجاتهم، على أيدي خبراء وأصحاب تجارب وقادة بارزين من أهم الشركات والمنصات العالمية.

. 10000 مؤثر، يهدف المقر إلى اجتذابهم لدولة الإمارات في المرحلة المقبلة.