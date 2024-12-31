الامارات | «إكس فاكتور» يرصد 350 ألف درهم لحامل اللقب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منافسات فنية محتدمة وحضور جماهيري موسع، شهدته الحلقة الرابعة - والأخيرة في عام 2024 - من المنافسات النهائية لبرنامج «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي، الذي يطل على الجمهور هذه المرة بالشراكة مع «دبي للتسوق»، بمناسبة احتفال المهرجان بعامه الـ30، لتقديم تجارب استثنائية تجمع بين أروع الحفلات الموسيقية والفعاليات المبهجة.

وشهدت بداية الحلقة التاسعة من البرنامج التلفزيوني التي بُثت على الهواء مباشرة، إعلان شيمة، مقدمة الحفل، عن الجوائز التي رصدها البرنامج للمتأهلين إلى الحلقة النهائية، مؤكدة حصول الفائز بلقب «إكس فاكتور»، على مبلغ 350 ألف درهم إماراتي، فيما سيحصل المتأهلون للمنافسات النهائية، على عقد إنتاج وإدارة أعمال من إحدى الشركات المتخصصة في المجال.

رحمة تغني

مفاجأة فنية فريدة شهدتها الحلقة الرابعة من المنافسات النهائية لبرنامج «إكس فاكتور»، وهي مبادرة النجمة العراقية رحمة رياض، باعتلاء مسرح البرنامج، لتقديم أغنيتين من أغانيها الخاصة، وسط أجواء مملوءة بالتشويق والمنافسة التي آلت إلى استبعاد مشترك واحد، ووقوف مشتركين اثنين من المتأهلين الثمانية في دائرة الخطر، وذلك، بناء على عمليات التصويت الموسعة للجمهور، وقرار لجنة تحكيم البرنامج الفني التي تضم كلاً من النجم اللبناني راغب علامة والنجمة العراقية الشابة رحمة رياض، وسفير الألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، سبقها تقديم المشتركين «ميدلي» غنائياً مشتركاً على إيقاع أغنية «التوبة» للراحل عبدالحليم حافظ، وسط حضور جماهيري كبير، غص به مسرح «دبي فيستيفال سيتي مول».

أداء متمكن

وسط هتافات الجمهور الحماسية، افتتح المشترك السعودي مجيد خالد من فريق سفير الألحان الإماراتي فايز السعيد، منافسات الحلقة عبر أداء أغنية «أبشر من عيوني» لراشد الماجد، التي استحق عليها استحسان أعضاء لجنة التحكيم وإشادتهم بأدائه الرصين والمتمكن، فيما أثنى فايز السعيد على إجادته مقام «النهاوند»، في الوقت الذي نجح المشترك الأردني هاشم الرقاد من جهته، في جذب اهتمام لجنة تحكيم البرنامج وتصفيق الجمهور عن أدائه المتقن لأغنية «أنا حنيت» لماجد المهندس.

أما المشترك العراقي برهم، المنافس عن فريق راغب علامة، فاختار من جانبه، أغنية «أول مرة» للفنان والملحن العراقي حمزة المحمداوي، حاصداً تزكية مدربه الفني الذي أثنى على أدائه الفني المحترف واستثماره تقنياته الصوتية بطرق مغايرة ولافتة تؤهله للاحتراف باعتبار محاكاتها تجربة «المطرب المتمكن» من أداوته الفنية بامتياز، و«الجريء» في تقديم أفضل ما لديه.

إمكانات فنية

من فريق رحمة رياض، نال المشترك السوري عبدالرحيم الحلبي إعجاب لجنة التحكيم عن أدائه المتميز لإحدى أغاني القدود الحلبية الشهيرة «قدك المياس» التي أتقن فيها استثمار النصائح الفنية الثمينة لجميع أعضاء اللجنة، فيما قدمت المشتركة المصرية حبيبة سليم أغنية «خليك هنا» لوردة الجزائرية، حاصدة إجماع نجوم التحكيم الثلاثة لاختيارها الطبقة الصوتية المناسبة لإمكاناتها الفنية، بينما انحاز المشترك الكويتي ناصر المشاري من جهته، لتجربة أغنية «الكوكب» لرحمة رياض، حاصداً إشادة النجوم الذين اجتمعوا على نجاح تجربته الأدائية هذه المرة.

لحظات حاسمة

ومع انتهاء أداء المشتركين في الحلقة التاسعة من «إكس فاكتور»، دقت ساعة الحسم، ووصلت عملية تصويت الجمهور إلى نهايتها، لتعلن بشكل غير متوقع، وقوف كل من المشترك الكويتي ناصر المشاري، والمشتركة المصرية حبيبة سليم من فريق رحمة رياض، في دائرة الخطر، الأمر الذي حسمته قرارات لجنة التحكيم في اللحظات الأخيرة، باستبعاد المشتركة المصرية من منافسات الحلقات النهائية، مقابل الإبقاء على منافسها ناصر المشاري.

منارات فنية

رصدت التقارير الخاصة، التي قدمتها الحلقة التاسعة من برنامج «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي، بُعد محطات الزمن الجميل ومصادر الإلهام الفني للمشتركين الستة، حيث أكد المشترك السعودي مجيد خالد، عشقه لتجربة الفنان عبدالمجيد عبدالله الفنية، فيما أكد المشترك السوري عبدالرحيم الحلبي أنه نشأ على صوت سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وصولاً إلى المشترك العراقي برهم، الذي رأى في سعدون جابر قدوته الفنية والمشتركة المصرية، التي تحدثت بإسهاب عن العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

مرحلة صعبة

في معرض حديثه عن منافسات الحلقة التاسعة، حرص النجم راغب علامة، على معايدة الجميع بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، داعياً المشتركين في هذه المرحلة الحاسمة، إلى الحفاظ على الهدوء والإحساس الفني العالي في تجارب الأداء المباشر على المسرح، بينما أكدت رحمة رياض أن وصول المشتركين إلى هذه المرحلة، يعد بحد ذاته، أكبر الإنجازات التي تحقق إلى حد اللحظة، منوهة بأن المشترك الذي سينجح في المواظبة على مستويات الجدارة الفنية نفسها، سيكون الأجدر بلقب البرنامج. أما فايز السعيد، فوصف المرحلة الراهنة بالأصعب على الإطلاق، على المشتركين وأعضاء لجنة التحكيم على حد سواء، متمنياً التوفيق للجميع.

. فايز السعيد وصف المرحلة الراهنة بالأصعب على المشتركين وأعضاء لجنة التحكيم.

. رحمة رياض قدمت أغنيتين من أغانيها الخاصة، وراغب علامة هنأ الحضور برأس السنة الجديدة.