الامارات | «مضمار اللبسة» يستقبل ماراثون رحلة الهجن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت إدارة الفعاليات في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، في النسخة الـ14 من «مهرجان محمد بن زايد لسباق الهجن ومزاينة الإبل»، وذلك من خلال إقامة شوطين لماراثون رحلة الهجن على مضمار اللبسة في إمارة أم القيوين.

وشهد السباق الذي امتد لمسافة كيلومترين، وقُسّم إلى فئتين (الرجال والسيدات)، مشاركة 38 متسابقاً من المقيمين في دولة الإمارات، الذين سبق لهم المشاركة في عدد من الماراثونات التي تقام دورياً لهم، بتنظيم من «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، إلى جانب مشاركتهم في رحلة الهجن، وضمّ الماراثون 25 جنسية مختلفة من بريطانيا، وأمريكا، وروسيا، والنمسا، وبيلاروسيا، والفلبين، والبرازيل، وبلجيكا، والمكسيك، والهند، وهونغ كونغ، وطاجيكستان، والصين، وفرنسا، وهولندا، وإسبانيا، وإستونيا، وإيطاليا، وألمانيا، وبلجيكا، وبولندا، وأستراليا، ومصر، وكندا، والإمارات.

وفي فئة السيدات، حققت الصينية، اليكسيس هو، المركز الأول على ظهر المطية «دبي العابر»، أما في فئة الرجال فاستطاع البريطاني، أليكسندر اوستروالد، تحقيق المركز الأول على ظهر المطية «حمرون»

وتوّج أصحاب المراكز الأولى مدير عام اتحاد سباقات الهجن والمدير العام لهيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، عبدالله مبارك المهيري، بحضور الرئيس التنفيذي لـ«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، عبدالله حمدان بن دلموك، ومدير إدارة بطولات فزاع، راشد حارب الخاصوني.

وأكد بن دلموك أن مشاركة المركز في «مهرجان محمد بن زايد لسباق الهجن ومزاينة الإبل» تحمل معاني كبيرة، ورؤية استراتيجية تترجم أهداف المركز في الحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل وتعزيزه.

وقال إن مشاركتنا في هذا المهرجان امتداد للرسالة التي يعمل بها المركز منذ تأسيسه، التي تتمثّل في تعزيز الهوية الوطنية، وتوثيق تراثنا الثقافي اللامادي.

. 38 متسابقاً من 25 جنسية مختلفة.. وذهبيتان لبريطانيا والصين.