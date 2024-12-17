الامارات | بطرق طبيعية.. 5 أطعمة تحارب آلام المفاصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني الملايين حول العالم من آلام المفاصل التي تؤثر على جودة الحياة. وبينما يعتمد الكثيرون على الأدوية لتخفيف الأعراض، يبحث آخرون عن إدارة الألم من خلال اتباع نظام غذائي مناسب.

وتُظهر العديد من الأبحاث أن بعض الأطعمة قد تساهم في تخفيف الألم وتقليل الالتهابات بشكل طبيعي. وتقول الدكتورة إيما باتيل، خبيرة التغذية، إنها تتناول خمسة أطعمة يوميا لدرء آلام المفاصل. وتوضح أن هذه المكونات تساعد على تقليل الالتهابات.

ووفقا للدكتورة باتيل، فإن التركيز على الأطعمة الغنية بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة يعزز قدرة الجسم على الشفاء ويحمي المفاصل من المزيد من الضرر.

الأطعمة التي توصي بها الدكتورة باتيل استنادا إلى الأدلة العلمية:

الأسماك

تعد الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميغا 3 التي أُظهرت قدرتها على تقليل الالتهابات في الجسم.

وتقول الدكتورة باتيل: "الأوميغا 3 تقلل من إنتاج المواد الكيميائية الالتهابية في الجسم، ما يؤدي إلى تقليل الألم والتصلب في المفاصل".

وينصح بتناول حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية أسبوعيا، مثل السلمون أو الماكريل أو السردين.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل مضادا طبيعيا للالتهابات، يُشبه الكركم في تأثيراته.

وتقول باتيل: "لقد ثبت أن الزنجبيل يحجب مسارات التهابية معينة في الجسم، ما يوفر تخفيفا للألم لأولئك الذين يعانون من حالات مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي".

ويمكن أن يكون تناول كوب يومي من شاي الزنجبيل أو إضافة الزنجبيل الطازج إلى وجباتك طريقة سهلة وفعالة لتقليل آلام المفاصل.

التوت

يعد التوت غنيا بمضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات في الجسم.

وتوضح باتيل: "التوت، وخاصة التوت الأزرق، غني بالأنثوسيانين، وهي المركبات التي تقاوم الالتهاب وتحمي المفاصل من المزيد من الضرر".

زيت الزيتون

يُعرف زيت الزيتون البكر الممتاز بأنه غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية، وخصوصا مركب الأوليكانثال الذي يُشبه تأثير الإيبوبروفين في تقليل الالتهابات.

وبحسب باتيل:"زيت الزيتون ليس فقط مفيدا للقلب، بل يساعد أيضا في تليين المفاصل، ما يجعل الحركة أسهل وأقل إيلاما".

الكركم

يحتوي الكركم على مركب يُعرف بـ"الكركمين" الذي يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات.

وتشرح باتيل: "استخدم الكركم لقرون في الطب التقليدي لقدرته على تقليل الالتهابات والألم، خاصة لدى مرضى التهاب المفاصل".

وتوصي بإضافة الكركم إلى الوجبات اليومية للتخلص من الآلام المرتبطة بأمراض المفاصل.