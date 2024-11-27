إطلالات جمالية من النجمات في مهرجان ضيافة 2024: تسريحات ناعمة ومكياج مشرق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - أقيم مساء اليوم 27 نوفمبر 2024، مهرجان ضيافة 2024 بدورته الثامنة، في مدينة دبي بحضور مجموعة كبيرة من النجمات والنجوم. وقد اختار المهرجان اهداء دورة 2024 للشاعر نزار قباني، ويكرّم سنوياً مبدعين ومميزين في جميع المجالات ومن مختلف الدول، ويسلّط الضوء على التنوُّع الثقافي العربي والعالمي. وتحرص خلاله نجماتٌ كثيرات على التألُّق بأجمل الإطلالات الجمالية، التي تتراوح كما العادة، بين النعومة والقوة في المكياج، أما بالنسبة إلى تسريحات الشعر؛ فهي إما مرفوعة بأسلوب ناعم، أو منسدلة بأسلوب كلاسيكي أنيق.

وفي التالي، اخترنا مجموعة إطلالات جمالية من وحي نجمات مهرجان ضيافة 2024 بدورته الثامنة؛ فشاركينا رأيكِ بها؟

سلافة معمار بتسريحة الشعر الويفي المنسدل والمكياج السموكي

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النجمة سلافة واحدة من النجمات التي تم تكريمهن في الدورة الثامنة لمهرجان ضيافة 2024، وقد اعتمدت إطلالتها في غاية الجمال والتألُّق؛ حيث اختارت فستاناً طويلاً بقَصة الكورسيه، وأكتافه الأوف شولدر، ولونه الأخضر. ونسّقت معه تسريحة الشعر الويفي الكلاسيكية المنسدلة بالفرق الجانبي، مع مكياج عيون سموكي ناعم جداً، تم فيه دمج ظلال العيون النيود والبني عند الزاوية الخارجية للعين، كما استُخدم الكحل البني داخل العين، وبأسلوب دخاني على منبت الرموش السفلية، إلى جانب الرموش المستعارة الجذابة. أما أحمر الشفاه فأتى باللون الأحمر الفاتح النابض بالحياة، فيما تم اعتماد مكياج مصقولٍ وبتغطية كاملة للبشرة، التي أضاءها البلاشر الخوخي الذي طُبّق على الخدود.

لبنى عبدالعزيز بتسريحة الشعر المموّج مع مكياج زهري مات ناعم

لبنى عبد العزيز- تصوير عبدالله رمال خاص لسيدتي



من جهتها، تألّقت الإعلامية لبنى عبدالعزيز بإطلالة راقية على السجادة الحمراء لمهرجان ضيافة؛ حيث اختارت فستاناً باللون النيلي الغامق، تميّز بالتطريز على الصدر والأكمام، وأتى مع كاب باللون نفسه. ونسّقت معه تسريحة الشعر المموّج بالخصلات العريضة مع الفرق الجانبي. أما بالنسبة إلى المكياج؛ فقد اختارت اللون الزهري الخافت المات؛ حيث تم تظليل الجفن العلوي بهذا اللون بالكامل، إلا أنه دُمج مع لون غامق عند زاوية العين الخارجية، فيما حُدد داخل العين بالكحل الأسود. كذلك، تم اعتماد أحمر الشفاه باللون الزهري الخافت المات، وأتى مكياج البشرة مصقولاً بنغمات وردية مشرقة.

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سلمى أبوضيف بتسريحة الشعر نصف المرفوع والمكياج النيود الناعم

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الممثلة سلمى أبوضيف الحامل بمولودها الأول، تألّقت بإطلالة جمالية نابضة بالحياة ومفعمة بالأنوثة؛ حيث اختارت فستاناً فضفاضاً طويلاً باللون الزهري الناعم، تميّز بقَصة الأوف شولدر. في المقابل، تألّقت بتسريحة الشعر المالس نصف المرفوع؛ حيث تم سحب كامل الغرة للخلف. كذلك، جاء مكياجها ناعماً جداً، الذي ارتكز على نغمات النيود الوردي لكلٍّ من العيون والشفاه، مع طبقات عدة من الماسكرا وكونتور الشفاه باللون البني الفاتح. مكياج البشرة جاء بتغطية خفيفة وبلون موحّد.

لطيفة بتسريحة الشعر الويفي نصف رفعة والمكياج الفضي اللامع

لطيفة التونسية- تصوير عبدالله رمال خاص لسيدتي



النجمة لطيفة التونسية هي أيضاً من النجمات المكرّمات في مهرجان ضيافة بدورته الثامنة. وقد تألّقت على السجادة الحمراء بفستان فضي طويل وضيّق، باللون الفضي المتلألئ والأكمام الطويلة. في المقابل، اختارت تسريحة الشعر المموّج نصف المرفوع مع خصلات الشعر الجانبية المنسدلة. كذلك، تألّقت بمكياج عيون مشرق باللون الفضي اللامع مع رسمة الأيلاينر الرفيع المقوّس والرموش الطويلة والكثيفة، إلى جانب أحمر الشفاه الزهري النابض بالحيوية، فيما أتى مكياج البشرة بلون موحّد وبتغطية ثقيلة.

صبا مبارك بتسريحة الريترو والمكياج الفضي والأسود المسحوب

صبا مبارك- تصوير عبدالله رمال خاص لسيدتي



الفنانة صبا مبارك التي تتميز بإطلالاتها اللافتة والمميزة، التي دائماً ما تأتي بلمسات عصرية جذابة، حضرت على السجادة الحمراء لمهرجان ضيافة 2024؛ حيث بدت كحورية البحر بفستانها الأزرق الطويل من دون أكتاف. ونسّقت معه تسريحة الشعر الريترو المنسدل على الظهر مع الغرة المبللة المسحوبة إلى الخلف. كذلك اختارت مكياج عيون عصرياً، دمجت فيه ظلال العيون الفضية مع ظل العين الأسود، بأسلوب مسحوب إلى خارج العين، وتم تعزيز جماله بطبقات الماسكرا الكثيفة، أما أحمر الشفاه فتم اعتماده باللون النيود القريب إلى لون بشرتها، بينما جاء مكياج البشرة متألّقاً بنغمات وردية مشرقة.

رحمة رياض بتسريحة الكعكة العالية والمكياج الدخاني

رحمة رياض- تصوير عبدالله رمال خاص لسيدتي



النجمة رحمة رياض تألّقت بدورها على السجادة الحمراء لمهرجان ضيافة 2024، وكالعادة خطفت الأنظار بإطلالتها الأنثوية التي تجمع بين الرقي والنعومة والستايل العصري؛ حيث اختارت فستاناً طويلاً مزيّن بالكشكش، ومعه اعتمدت تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية المنسدلة على جانب الوجه. ونسّقت مع تسريحتها، مكياج عيون دخانياً فخماً بدرجات غامقة مع الرموش المستعارة البارزة، وأحمر الشفاه النيود المائل إلى الوردي. فيما اعتمدت تغطية متوسطة للبشرة مع البلاش الزهري الواضح على الخدين.