للعروس.. أخطاء شائعة لا تقعي فيها في مكياج الزفاف ونصائح لتجنبها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - يعد مكياج الزفاف جزءاً أساسياً من تحضيرات العروس ليومها الكبير، فهو لا يقتصر على إبراز جمالها فقط، بل يعكس شخصيتها أيضاً ويُظهرها بأفضل حالاتها أمام الأهل والأصدقاء. ومع ذلك، هناك بعض الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر سلباً على مظهر العروس في هذا اليوم المهم. من اختيار الألوان غير المناسبة إلى تطبيق المكياج بطريقة قد لا تدوم طوال اليوم، يمكن لهذه الأخطاء أن تؤثر على إطلالة العروس وتجعلها تشعر بعدم الارتياح.

في هذا المقال، سنتناول أبرز أخطاء مكياج الزفاف التي قد يقع فيها الكثير من العرائس، وكيفية تجنبها لضمان إطلالة مثالية تظل مميزة طوال اليوم، من بداية الحفل وحتى لحظة وداع الضيوف.

أخطاء شائعة في مكياج الزفاف

عروس تجرب الفاونديشن على لون بشرتها

مكياج الزفاف يعد من أهم العوامل التي تؤثر في إطلالة العروس في يومها الكبير. ومع أن العروس ترغب في الظهور بأفضل شكل، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي قد تؤثر على مظهرها وتؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها. إليكِ أبرز الأخطاء الشائعة في مكياج العروس وكيفية تجنبها:

استخدام منتجات جديدة في يوم الزفاف

من الأخطاء الشائعة التي تقع فيها العديد من العرائس هي استخدام مستحضرات تجميل جديدة في يوم الزفاف. قد تؤدي بعض المنتجات الجديدة إلى تفاعلات جلدية غير متوقعة أو لا تلتزم بالوقت الطويل.

كيف تتجنبينها؟

قومي بتجربة المكياج بالكامل قبل الزفاف بشهر على الأقل للتأكد من أنه لا يسبب تحسساً للبشرة وأنه يدوم طويلاً.

الإفراط في استخدام المكياج

قد تفرط بعض العرائس في تطبيق المكياج لتظهر أكثر جمالاً، لكن المكياج الثقيل أو المبالغ فيه يمكن أن يظهر العروس بمظهر غير طبيعي.

كيف تتجنبينه؟

اختاري مكياجاً يتناسب مع ملامح وجهك، وركزي على إبراز جمالك الطبيعي بدلاً من تغطيته بالكامل. من الأفضل أن يكون المكياج طبيعياً مع لمسات مكثفة في بعض الأماكن مثل العينين والشفاه.

اختيار لون الأساس غير المناسب

من الأخطاء الكبيرة اختيار لون كريم الأساس أو الفاونديشن الذي لا يتناسب مع لون بشرتك. قد يؤدي ذلك إلى مظهر شاحب أو غير موحد، خصوصاً في الصور التي يتم التقاطها في الزفاف.

كيف تتجنبينه؟

اختاري كريم أساس يتناسب مع لون بشرتك ويفضل أن يكون بدرجة أغمق قليلاً من لون بشرتك الطبيعي. قومي بتجربة الفاونديشن في إضاءة مناسبة قبل الزفاف.

تجاهل إعداد البشرة قبل المكياج

البشرة الجافة أو غير المرتبة يمكن أن تؤثر على كيفية تطبيق المكياج. عدم الترطيب الجيد قد يؤدي إلى تقشر المكياج أو ظهور الخطوط الدقيقة.

كيف تتجنبينها؟

تأكدي من ترطيب بشرتك جيداً قبل تطبيق المكياج باستخدام مرطب مناسب. قومي بتنظيف البشرة بشكل جيد باستخدام غسول مناسب، ومن ثم طبقي كريم مرطب مع قاعدة للبشرة قبل وضع المكياج.

عدم التركيز على تثبيت المكياج

غالباً ما ينسى البعض استخدام منتجات تثبيت المكياج مثل البودرة أو رذاذ التثبيت. هذا قد يؤدي إلى زوال المكياج سريعاً أو ظهور علامات التعرق والتأثيرات البيئية على بشرتك.

كيف تتجنبينها؟

استخدمي رذاذ التثبيت أو البودرة الخفيفة لتثبيت المكياج طوال اليوم. هذا سيساعد في الحفاظ على إطلالتك منتعشة دون الحاجة لإعادة تطبيق المكياج باستمرار.

إهمال الحواجب

الحواجب تؤثر بشكل كبير في ملامح الوجه وتساعد في تحديد شكل العيون. إهمال تحديد الحواجب أو المبالغة في رسمها قد يفسد مظهرك.

كيف تتجنبينه؟

تأكدي من أن حواجبك مشذبة ومحددة بشكل طبيعي. استخدمي منتجاً مناسباً لتعبئة الفراغات، ولكن تجنبي المبالغة في رسمها.

اختيار ألوان مكياج لا تتناسب مع لون بشرتك أو فستانك

اختيار ألوان مكياج غير مناسبة لبشرة العروس أو لون فستان الزفاف قد يفسد الإطلالة.

كيف تتجنبينه؟

اختاري ألوان مكياج تتناسب مع لون بشرتك ودرجة لون فستانك. على سبيل المثال، الألوان الدافئة مثل البيج والذهبي تناسب درجات البشرة الدافئة، بينما الألوان الباردة مثل الوردي والفوشيا قد تكون أفضل للبشرة الفاتحة.

إهمال المكياج في منطقة العينين

العينان هما النقطة الأبرز في المكياج، لكن قد تفرط بعض العرائس في تطبيق المكياج حول العينين مما قد يسبب مظهراً قاسياً أو غير متوازن.

كيف تتجنبينه؟

قومي بتطبيق مكياج عيون ناعم وجذاب يتناسب مع شكل عينيك، ويمكنك إضافة لمسات من الهايلايتر لإبراز العينين بشكل طبيعي.

إهمال الشفاه

الشفاه تحتاج إلى اهتمام خاص في مكياج الزفاف. اختيار لون شفاه غير مناسب قد يفسد المظهر النهائي، خاصة إذا كان لون الشفاه باهتاً أو غير متناسق.

كيف تتجنبينه؟

اختاري لون شفاه يتناسب مع مكياج عيونك، ويمكنك استخدام مرطب شفاه قبل تطبيق أحمر الشفاه لزيادة النعومة والثبات.

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نصائح لتجنب أخطاء مكياج الزفاف

مكياج عروس طبيعي يبرز جمالها

يعد مكياج الزفاف جزءاً أساسياً من إطلالة العروس في يومها الكبير، وكي تحصلي على مظهر رائع وطبيعي يدوم طوال اليوم، عليك تجنب بعض الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر سلباً على مكياجك. إليك أبرز النصائح لتجنب أخطاء مكياج الزفاف:

اختبري المكياج مسبقاً

أحد أكبر الأخطاء التي قد تقع فيها العروس هو استخدام المكياج في يوم الزفاف دون اختباره مسبقاً. يمكن أن تتسبب بعض المنتجات في تفاعلات جلدية غير مرغوب فيها أو تظهر بطريقة غير ملائمة.

النصيحة:

قومي بإجراء اختبار كامل للمكياج قبل الزفاف بشهر على الأقل. جربي جميع المنتجات التي ستستخدمينها، بما في ذلك كريم الأساس والآيشادو وأحمر الشفاه، وتحققي من أنه يناسب بشرتكِ وأسلوبكِ.

تجنب المبالغة في المكياج

الإفراط في تطبيق المكياج قد يؤدي إلى مظهر غير طبيعي، مما يجعل العروس تبدو متكلفة أو متعبة في الصور.

النصيحة:

حافظي على المكياج الطبيعي. طبقي طبقات خفيفة من المكياج وركزي على إبراز ملامح وجهك بدلاً من تغطيته. في حال كنت تفضلين مظهراً أكثر دراماتيكية، حاولي أن توازني ذلك باستخدام مكياج عيون مكثف مع شفاه ناعمة.

استخدام المنتجات التي تدوم طويلاً

مكياج الزفاف يجب أن يدوم طوال اليوم من دون الحاجة لتعديله باستمرار. استخدام مستحضرات غير مقاومة للماء أو لا تدوم لفترات طويلة قد يتسبب في تلاشي المكياج أو تكتله.

النصيحة:

اختاري مستحضرات مكياج مقاومة للماء، خاصة في ظل احتمالية العرق أو الدموع. استخدمي قاعدة تثبيت (Primer) لضمان ثبات المكياج، ورذاذ تثبيت بعد الانتهاء من المكياج.

تجنب تجربة مستحضرات جديدة في يوم الزفاف

تجربة مستحضرات تجميل جديدة في يوم الزفاف قد تؤدي إلى ردود فعل غير متوقعة على بشرتك، مثل التحسس أو الالتهاب.

النصيحة:

احرصي على استخدام مستحضرات تجميل تكونين قد جربتِها مسبقاً، ولا تسبب أي تفاعلات جلدية. إذا كنت مصممة على تجربة منتج جديد، قومي بتجربته قبل أسابيع من الزفاف.

إعداد البشرة بشكل جيد قبل المكياج

البشرة الجافة أو المتقشرة قد تؤثر على كيفية تطبيق المكياج، مما يؤدي إلى مظهر غير متساوٍ أو مجعد.

النصيحة:

احرصي على تنظيف وترطيب بشرتك جيداً قبل تطبيق المكياج. استخدمي مرطباً مناسباً لنوع بشرتك، مع الاهتمام بتقشير البشرة إذا لزم الأمر قبل يوم الزفاف.

العناية بالحواجب

الحواجب جزء أساسي في مكياج الزفاف، وتحديدها بشكل غير مناسب قد يفسد ملامح الوجه.

النصيحة:

تأكدي من تحديد الحواجب بشكل طبيعي ومتناسق مع شكل وجهك. إذا كنت تفضلين ملء الفراغات، استخدمي قلم حواجب أو بودرة لتحديدها بشكل ناعم.

اختيار لون أحمر الشفاه المناسب

اختيار لون أحمر الشفاه غير المناسب قد يفسد المظهر النهائي. الألوان الداكنة جداً أو الفاتحة جداً قد تكون غير ملائمة.

النصيحة:

اختاري لون أحمر الشفاه الذي يتناسب مع مكياجك. الألوان الطبيعية أو الوردية الخفيفة هي الأفضل للمكياج الناعم. كما يمكنك اختيار لون قوي إذا كنت تفضلين مكياج عيون هادئاً.

عدم نسيان الماسكارا والآيشادو

العيون بحاجة إلى مكياج خاص في الزفاف، وتجاهل تطبيق الماسكارا أو الآيشادو قد يفسد المظهر النهائي.

النصيحة:

قومي بتطبيق ماسكارا مقاومة للماء لتكثيف الرموش وتوسيع العينين، ويمكنك إضافة طبقة من الآيشادو الجلدي أو اللامع لإضفاء لمسة من الإشراقة على عيونك.