الامارات | فواكه تقلل الكوليسترول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الفواكه ليست فقط وجبة خفيفة لذيذة، بل هي كنز من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تعزز صحتك من الرأس حتى القدمين.

ومن بين أهم الفوائد التي تقدمها الفواكه دورها الفعال في دعم صحة الكبد والقلب، وهما من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم.

وذكر ذكر موقع EatingWell الفواكه التي تساهم في دعم صحة الكبد والقلب.

1- العنب

العنب غني بالمركبات المضادة للالتهابات التي تحمي خلايا الكبد من التلف وتقلل من التهاباته، كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم إلى القلب بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم.

2- التفاح

التفاح مليء بالألياف القابلة للذوبان التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، ما يدعم صحة القلب والشرايين. بالإضافة إلى ذلك، مضادات الأكسدة الموجودة فيه تعمل على حماية الكبد والخلايا من التلف.

3- الكمثرى

إذا كنت تبحث عن فاكهة مشبعة وصحية، فالكمثرى هي خيارك المثالي، غنية بالألياف التي تحسن الهضم وتدعم صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول المرتفع، وتنظيم ضغط الدم. كما أنها تعزز وظائف الكبد وتحميه من الأضرار.

4- البرتقال

هذه الفاكهة الحمضية الشهيرة ليست فقط غنية بفيتامين C، لكنها أيضًا مليئة بمضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنّ البرتقال يساهم في تنظيم ضغط الدم، محاربة الكوليسترول الضار، وتعزيز وظائف الكبد، ما يجعله درعًا قويًا ضد الأمراض المزمنة.