ثوران بركان على شبه جزيرة ريكيانيس في آيسلندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ثار بركان في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غرب آيسلندا الليلة الماضية، في سابع ثوران تشهده البلاد منذ ديسمبر الماضي، حسبما أعلن مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية حية الحمم البركانية وهي تتدفق على طول شقّ أفقي. وهذا هو الثوران السابع في هذه المنطقة منذ ديسمبر الماضي، يعود آخرها إلى نهاية أغسطس الماضي، وحصل في شبه جزيرة ريكيانيس نفسها، ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس أيّ ثوران بركاني طوال ثمانية قرون حتى مارس 2021.

وحدثت ثورانات أخرى في أغسطس 2022، وفي يوليو وديسمبر من عام 2023، فيما تعدّ آيسلندا موطنًا لـ 33 نظامًا بركانيًا نشطًا.

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