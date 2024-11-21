ملتقى “استثمر في الصحة” يستعرض الفرص الاستثمارية النوعية بنجران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظم فرع وزارة الصحة بمنطقة نجران أمس، ملتقى “استثمر في الصحة”، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور إبراهيم العمر, ووكيل وزارة الصحة المساعد للالتزام خالد البسام, والمدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور إبراهيم بني هميم, وعدد من مسؤولي القطاع الصحي الخاص والمهتمين بالاستثمار الصحي من داخل وخارج المنطقة.

وأوضح الدكتور بني هميم أن الملتقى يهدف إلى تعزيز جهود وزارة الصحة لتمكين البيئة الاستثمارية في القطاع الصحي التي تحتاج إلى تكاتف الجهود لاستثمار الموارد وتبني الابتكارات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أنه سلط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع الصحي بالمنطقة، والجهود المبذولة لتوفير بيئة داعمة ومشجعة للاستثمار، لتشمل تسهيل الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين.

من جهة أخرى, شهد الملتقى إقامة عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي شارك بها رجال الأعمال والمختصين، جرى خلالها مناقشة أبرز التحديات في مجال الاستثمار الصحي، وعرض المبادرات الداعمة لها، كما تضمن الملتقى عرضًا مرئيًا تضمن خطط الوزارة لجذب الاستثمارات في المجال الصحي.

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