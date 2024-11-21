الامارات | ماء الروزماري.. هل يساعد فعلاً في نمو الشعر؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتشر مقاطع فيديو على منصّة "تيك توك" تُشيد بمزايا ماء الروزماري في تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته، ولكن ما مدى فعالية هذه الحيلة التجميليّة وهل تُحقّق فعلاً الوعود التي تُطلقها؟

يُعرف الروزماري باسم إكليل الجبل أيضاً، وهو نبتة متوسطية تتمتّع بمزايا مُتعدّدة. فهي مُضادة للالتهابات، مُعالجة للفطريات والبكتيريا كما تتمتّع بمفعول مُنعّم، مُنشّط، مُزيل للسموم، ومُساعد على التئام الندبات. هذه الخصائص مُفيدة جداً لفروة الرأس وللشعر عند استعمال هذه النبتة على شكل زيت عطري.

الصيغة الزيتيّة أم المائيّة؟

سبق أن تناولت بعض الدراسات التي تمّ إجراؤها على مجموعة محدودة من الأشخاص تأثير تدليك فروة الرأس بزيت الروزماري العطري، وقد سجّلت هذه الدراسات تعزيزاً في نمو الشعر تمّ ردّه إلى فوائد هذا الزيت وفوائد التدليك في تنشيط فروة الرأس. وقد أظهرت دراسة تمّ نشر نتائجها في العام 2015 بعد إجرائها على 100 رجل يُعانون من الصلع أن تدليك فروة الرأس بزيت الروزماري العطري يتمتّع بالمفعول نفسه الذي يتمتع به تدليكها بعقار "مينوكسيديل" المُستعمل لتعزيز نمو الشعر.

وتُشير دراسة أخرى تم تنفيذها في العام 2022 إلى أن زيت الروزماري العطري يُعزّز طول الشعر وسماكته تماماً يفعل عقار "مينوكسيديل" ولكن لم تستطع أي دراسة أن تُثبت حتى اليوم فعالية ماء الروزماري في هذا المجال.

ويعود سبب ذلك حسب الخبراء إلى أن خصائص الروزماري المُعزّزة لنمو الشعر مُرتبطة باحتوائه على مجموعة من الجزيئات تتبخّر قبل بلوغ الماء درجة الغليان عند 100 درجة مئوية. والمُشكلة بالنسبة لماء إكليل الجبل أنه يجب أن يتمّ غلي أوراق هذه النبتة لمدة لا تقل عن 10 أو 15 دقيقة مما يُفسّر تطاير غالبية الجزيئات التي تتمتع بتأثير على نمو الشعر، وبمُجرّد الانتهاء من تحضير الوصفة لا يبقى سوى ماء مُعطّر برائحة الروزماري.

ولذلك يُشير الخبراء إلى أنه يُفضّل في هذا المجال الاستعانة بمحلول الروزماري المائي الذي يتمّ تحضيره في المُختبر عبر تسخين أوراق هذه النبتة بلطف باستخدام البخار ثم جمع الجزء الغازي المُنبعث منها للحصول على الجزيئات النشطة. هذا هو الماء المُستخدم لتقطير الروزماري والذي يُعتبر جزءاً من صناعة الزيت العطري لهذا النبات. وهو مُنتج مائي مئة بالمئة، وأكثر لُطفاً عند الاستعمال من الزيت العطري الناتج عن العملية نفسها.

كيفية استعمال محلول الروزماري

وللحصول على تأثير مُنشّط، يجب فرك فروة الرأس مساءً 3أو4 مرات أسبوعياً بهذا المحلول لمدة 3 أشهر، على أن يتمّ تغليف الشعر بعد ذلك بمنشفة وتركها عليه لأطول فترة ممكنة لتجنّب الذهاب إلى النوم بشعر مُبلّل.

ويمكن استعمال هذا المحلول أيضاً كماء شطف للشعر بعد غسله بالشامبو، بحيث يتمّ إنهاء شطف الشعر باستعمال كوب صغير من ماء الروزماري بهدف تعزيز لمعان الشعر وتنشيط نموّه. يُنصح باستخدام هذا المحلول بمفرده على الشعر وتجنّب خلطه بأي مكوّن آخر لعدم التأثير بشكل سلبي على مفعوله المُعزّز لنمو الشعر.