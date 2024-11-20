الامارات | «بيت الحكمة» يستضيف إطلاق أحدث أغاني «أبناء يوسف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، استضاف «بيت الحكمة» في الشارقة حفل إطلاق أغنية مصورة بعنوان «بيت الحكمة» لفرقة «أبناء يوسف» الكويتية، التي تسلط الضوء على إمارة الشارقة بأسلوب يجمع بين الأصالة والحداثة.

وجاء إنتاج الأغنية بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، فيما شهد حفل الإطلاق عرضاً أدائياً مباشراً للأغنية، أضفى أجواء حماسية إلى الحفل.

ويجسد التعاون التزام الشارقة بالحفاظ على تراثها الثقافي الغني، إضافة إلى استعراض رمزية «بيت الحكمة»، أحد أبرز مراكزها الفكرية.