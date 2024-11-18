توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 16 تشرين الثاني إلى الجمعة 22 تشرين الثاني 2024

مهنياً: امورك فوق الريح حظوظك بتاخذ العقل تصل الى اهدافك بسرعة الحصان ما شاء الله عليك اجواء مفروض تكون رائعة بمعظمها اصلا انت داخل على اسبوع نشيط حماسي يحمل نتائج ممتازة والخبر الاهم انتقال الشمس من العقرب الى القوس الناري الصديق لينضم الى كوكب عطارد ليشكل مثلثا ناريا مع المريخ في الاسد

عاطفياً: تكثر الضغوط المتنوعة مع وجود الزهرة في الجدي المواجه لبرجك ما يجعل طباعك متقلبة وقد يصعب التفاهم معك لا تاخذ اي قرار بالارتباط او الانفصال تحت وطأة العصبية والتمرد ويترتب عليك معرفة التنسيق جيدا بين الواجبات وتحديد الاولويات دون اثارة الاستفزازات.للعازب, قد يطرأ ما يثير غضبك فما عليك الا ان تتفهم هذه الاوضاع وحاول ان ترطب الاجواء