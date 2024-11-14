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الامارات | مقدم برامج مرشح لتولي وزارة الدفاع الأميركية

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واشنطن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم برامج مرشح لتولي وزارة الدفاع الأميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مقدم البرامج في شبكة «فوكس نيوز»، بيت هيغسيث، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة.

وقال ترامب في بيان: «مع وجود بيت على رأس القيادة سيكون أعداء أميركا قد أُنذروا.. قواتنا العسكرية ستكون عظيمة مجدداً، وأميركا لن تتراجع أبداً».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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