الامارات | مقدم برامج مرشح لتولي وزارة الدفاع الأميركية

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم برامج مرشح لتولي وزارة الدفاع الأميركية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مقدم البرامج في شبكة «فوكس نيوز»، بيت هيغسيث، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة.
وقال ترامب في بيان: «مع وجود بيت على رأس القيادة سيكون أعداء أميركا قد أُنذروا.. قواتنا العسكرية ستكون عظيمة مجدداً، وأميركا لن تتراجع أبداً».
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