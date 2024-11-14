الامارات | مقدم برامج مرشح لتولي وزارة الدفاع الأميركية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مقدم البرامج في شبكة «فوكس نيوز»، بيت هيغسيث، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة.

وقال ترامب في بيان: «مع وجود بيت على رأس القيادة سيكون أعداء أميركا قد أُنذروا.. قواتنا العسكرية ستكون عظيمة مجدداً، وأميركا لن تتراجع أبداً».