الامارات | هل تعاني من الاستيقاظ المتكرر ليلاً؟ إليك الأسباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني كثيرون من الاستيقاظ المتكرر في منتصف الليل، وهو ما يعد تجربة مزعجة ومألوفة، خاصةً أنه يفقدهم بعضا من ساعات النوم المهمة.

لكن وفقا لاختصاصيي الصحة، قد يكون الأمر مرتبطا بالتوتر، وهناك طرق يمكن اتباعها لتجنب الاستيقاظ المتكرر في منتصف الليل.

لماذا تستيقظ في النصف الثاني من الليل؟

يقول عالم النفس غريغ موري: "نستيقظ جميعا مرات عدة كل ليلة، ويكون النوم الخفيف أكثر شيوعا في النصف الثاني من الليل. وعندما يسير النوم جيدا، لا نلاحظ هذه الاستيقاظات. لكن مع وجود القليل من التوتر، قد يصبح الاستيقاظ حالة من الوعي التام".

ويضيف موري: أن "القلق من الاستيقاظ عندما "ينبغي" أن تكون نائما قد يدفعك للاستيقاظ بوعي قلق كلما مررت بمرحلة نوم خفيف".

أي ببساطة، نحن نفاقم الأمر على أنفسنا بقلقنا من الاستيقاظ في هذا الوقت.

كيف تتوقف عن الاستيقاظ في منتصف الليل؟

لتعزيز جودة نومك، يوصي النظام الصحي الوطني (NHS) باتباع النصائح التالية:

التحقق من أن غرفة النوم مظلمة وهادئة، ويمكنك استخدام ستائر سميكة أو قناع للعين وسدادات للأذن.

الحفاظ على درجة حرارة مريحة في غرفة النوم.

اختيار مرتبة وغطاء ووسادة مريحة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في النهار.

تخصيص روتين مريح قبل النوم، مثل الاستحمام أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.

تدوين أي أفكار أو هموم قبل الذهاب إلى الفراش، حتى يسهل عليك نسيانها حتى الصباح.

الاستيقاظ في وقت محدد يوميا، مع محاولة الالتزام به حتى لو لم تحصل على قسط كافٍ من النوم.