أفضل روتين يومي للبشرة المختلطة.. السر وراء وجه نديّ ومشرق دائماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - البشرة المختلطة هي نوع من البشرة التي تجمع بين مناطق دهنية وجافة في نفس الوقت، حيث تكون بعض المناطق مثل الجبين والأنف والذقن (ما يعرف بمنطقة الـT-zone) دهنية، بينما قد يكون الخدان والمناطق حول العينين جافة أو عادية. هذه التركيبة تجعل العناية بالبشرة المختلطة أمراً معقداً بعض الشيء، حيث يتطلب الأمر التوازن بين التحكم في اللمعان الزائد في المناطق الدهنية والاهتمام بالترطيب في المناطق الجافة.

إن تطبيق روتين عناية يومي مناسب للبشرة المختلطة لا يعني فقط اختيار المنتجات التي تناسب كل منطقة من مناطق الوجه بشكل منفصل، بل يتطلب أيضاً تحقيق توازن بين الترطيب والتنظيف والمكافحة ضد البثور أو الجفاف.

في هذا المقال، سنتعرف إلى أفضل روتين يومي للبشرة المختلطة يتضمن خطوات بسيطة تساعد في الحفاظ على بشرتك صحية، ناعمة، ومتوازنة طوال اليوم. سنركز على كيفية تنظيف البشرة، ترطيبها، حمايتها من الشمس، بالإضافة إلى مكافحة مشاكل البشرة مثل البثور أو الجفاف.

خطوات روتين العناية بالبشرة المختلطة

امرأة تستخدم التونر لشد المسام وتهدئة المناطق الجافة

البشرة المختلطة تتطلب روتين عناية خاصاً؛ لأنها تجمع بين مناطق دهنية وجافة. لتحقيق التوازن المثالي والاعتناء بالبشرة المختلطة بشكل فعال، يجب أن يتضمن الروتين اليومي خطوات من التنظيف، والترطيب، والحماية من الشمس، بالإضافة إلى علاج المناطق ذات الاحتياجات الخاصة. إليك خطوات روتين العناية بالبشرة المختلطة التي تساعد في الحفاظ على بشرة صحية ومتوازنة:

التنظيف:

الهدف: تنظيف البشرة وإزالة الشوائب، الدهون الزائدة، والمكياج دون تجفيف البشرة أو تحسس المناطق الجافة.

المنتج المناسب: اختاري غسول وجه لطيفاً يحتوي على مكونات مهدئة ولا يحتوي على صابون قاسٍ. إذا كنت تعانين من منطقة T-zone دهنية، يمكنك استخدام غسول يحتوي على حمض الساليسيليك أو الجليكوليك لتنظيف المسام. أما للمناطق الجافة، فيفضل استخدام غسول مرطب أو يحتوي على مكونات مثل الألوفيرا أو زيت جوز الهند.

كيفية الاستخدام:

ضعي الغسول على وجه مبلل وقومي بتدليكه بلطف بحركات دائرية.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وابتعدي عن الماء الساخن لأنه قد يزيد من جفاف البشرة.

جففي وجهك بلطف باستخدام منشفة نظيفة.

التونر (المرطب القابض للمسام):

الهدف: إعادة التوازن للبشرة، وشد المسام، وتهدئة المناطق الجافة.

المنتج المناسب: استخدمي تونر خفيفاً يحتوي على مكونات مهدئة مثل الورد أو الألوفيرا للمناطق الجافة، ويمكنك اختيار تونر يحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك للمناطق الدهنية. المهم هو اختيار منتج يوازن البشرة دون أن يسبب جفافاً زائداً.

كيفية الاستخدام:

ضعي التونر على قطعة قطنية وامسحي بها وجهك بلطف بعد غسل الوجه.

تجنبي منطقة العينين.

العلاج (المعالجة الموضعية للبثور أو الجفاف):

الهدف: معالجة المشاكل الخاصة التي قد تواجهها البشرة المختلطة، مثل البثور في منطقة T-zone أو الجفاف على الخدين.

المنتج المناسب:

للبثور: استخدمي سيروم يحتوي على حمض الساليسيليك أو بيروكسيد البنزيل، الذي يساعد في تقليل الالتهابات وتنظيف المسام.

للبشرة الجافة: اختاري سيروم مرطباً يحتوي على حمض الهيالورونيك أو فيتامين E الذي يساعد في ترطيب المناطق الجافة.

كيفية الاستخدام:

ضعي العلاج على المناطق التي تحتاج إلى اهتمام خاص (مثل الجبين أو الأنف للبثور).

تجنبي وضع المنتجات التي تحتوي على مواد قاسية على المناطق الجافة.

المرطب:

الهدف: ترطيب البشرة بشكل متوازن دون زيادة الدهون في المناطق الدهنية أو زيادة الجفاف في المناطق الجافة.

المنتج المناسب: استخدمي مرطباً خفيفاً وغير دسم للبشرة المختلطة. اختاري مرطباً يحتوي على حمض الهيالورونيك لترطيب البشرة بعمق دون زيادة الدهون. إذا كانت بشرتك جافة في بعض المناطق، يمكنك استخدام مرطب أكثر كثافة فقط على تلك المناطق.

كيفية الاستخدام:

ضعي المرطب على وجهك بالكامل، مع التركيز على المناطق الجافة مثل الخدين.

إذا كانت لديك مناطق دهنية، يمكنك استخدام مرطب خفيف أو حتى جل مرطب في تلك المناطق.

واقٍ من الشمس (واقي شمس SPF):

الهدف: حماية البشرة من الأشعة الضارة UV التي قد تتسبب في تحسس البشرة وتفاقم المشاكل مثل البثور والتجاعيد.

المنتج المناسب: استخدمي واقي شمس غير دهني وخالٍ من الزيوت بتركيبة خفيفة مثل واقي الشمس بتركيبة جل أو مائي. اختاري واقي شمس مع SPF 30 أو أعلى للحصول على حماية كافية.

كيفية الاستخدام:

ضعي واقي الشمس على وجهك كخطوة أخيرة في روتينك الصباحي، قبل التعرض لأشعة الشمس بـ 15 دقيقة.

تجنبي استخدام واقيات الشمس التي تحتوي على زيوت ثقيلة، خاصة في منطقة T-zone.

العناية الليلية (روتين قبل النوم):

في الليل، يحتاج الجلد إلى استعادة وإصلاح نفسه بعد التعرض طوال اليوم للعوامل الخارجية. في هذا الوقت، يمكنك استخدام منتجات أكثر كثافة على البشرة.

المنتج المناسب:

استخدمي مرطباً ليلياً أو زيوتاً طبيعية مثل زيت الورد أو زيت الأرغان للمساعدة في ترطيب البشرة الجافة.

إذا كانت لديك البثور أو المسام المسدودة في منطقة T-zone، يمكنك استخدام قناع ورقي أو كريم موضعي يحتوي على حمض الساليسيليك.

كيفية الاستخدام:

ضعي الكريم أو الزيت على بشرتك بعد تنظيفها وتطبيق التونر.

دعي المنتج يمتص تماماً خلال الليل.

نصائح إضافية لبشرة مختلطة صحية:

تقشير البشرة (مرتين في الأسبوع) : لا تنسي تقشير البشرة بلطف لإزالة خلايا الجلد الميتة وتحفيز تجديد الخلايا. استخدمي مقشراً لطيفاً يحتوي على أحماض الفاكهة أو الحمض الجليكوليكي. تجنب التقشير القاسي الذي قد يؤدي إلى تحسس الجلد.

: لا تنسي تقشير البشرة بلطف لإزالة خلايا الجلد الميتة وتحفيز تجديد الخلايا. استخدمي مقشراً لطيفاً يحتوي على أحماض الفاكهة أو الحمض الجليكوليكي. تجنب التقشير القاسي الذي قد يؤدي إلى تحسس الجلد. شرب الماء : تأكدي من شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل.

: تأكدي من شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل. تجنب فرك البشرة: عندما تغسلين وجهك، تجنبي فركه بشكل قاسٍ أو استخدام منتجات قاسية لأنها قد تزيد من تحسس البشرة المختلطة.

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أفضل الخلطات الطبيعية للروتين اليومي للبشرة المختلطة الألوفيرا وزيت الزيتون خلطة ترطب وتعزز إشراق البشرة

إذا كنتِ تبحثين عن الخلطات الطبيعية لدمجها في روتين العناية بالبشرة المختلطة، فإن الطبيعة تقدم لكِ العديد من الخيارات الفعالة التي تساعد في موازنة البشرة، ترطيبها، وتنظيفها بشكل لطيف. إليك مجموعة من الخلطات الطبيعية التي يمكنكِ استخدامها يومياً للحفاظ على بشرتك المختلطة صحية ومتوازنة. خلطة الموز والعسل للبشرة المختلطة الموز هو مرطب طبيعي رائع للبشرة، والعسل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومرطبة. هذه الخلطة مثالية للبشرة المختلطة؛ حيث تساعد على ترطيب المناطق الجافة وتنظيف المناطق الدهنية. المكونات: حبة موز ناضجة

ملعقة صغيرة من العسل طريقة التحضير: قومي بهرس الموز جيداً حتى يصبح ناعماً. أضيفي العسل واخلطي المكونات جيداً. ضعي المزيج على وجهك، وخصوصاً على المناطق الجافة. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر. الفوائد: ترطيب البشرة.

تهدئة المناطق الجافة.

تنظيف المسام في المناطق الدهنية. خلطة الألوفيرا وزيت الزيتون للبشرة المختلطة الصبار هو مرطب طبيعي يعيد توازن البشرة، بينما يساعد زيت الزيتون في تغذية البشرة بعمق. هذه الخلطة مفيدة للبشرة المختلطة لأنها ترطب وتعزز إشراق البشرة دون إفراز زيوت زائدة. المكونات: 2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون طريقة التحضير: امزجي جل الألوفيرا مع زيت الزيتون حتى تحصلي على خليط متجانس. ضعي المزيج على وجهك بالكامل، مع التركيز على المناطق الجافة. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر. الفوائد: ترطيب فعال للبشرة المختلطة.

تهدئة ومكافحة التحسس.

تغذية المناطق الجافة.

خلطة الخيار وماء الورد للبشرة المختلطة

الخيار يحتوي على خصائص مهدئة للبشرة ويعمل على تقليل الانتفاخ، بينما يساعد ماء الورد في تنظيف البشرة وتحقيق توازن الحموضة.

المكونات:

1/2 حبة خيار (مبشورة)

ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة التحضير:

قومي ببشر الخيار واستخراج العصير. امزجي عصير الخيار مع ماء الورد. ضعي المزيج على بشرتك باستخدام قطعة قطنية واتركيه لمدة 15 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر بعد مرور الوقت.

الفوائد:

تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار.

توازن الحموضة في البشرة.

ترطيب البشرة.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.