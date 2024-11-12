الامارات | رحلة الهجن.. تراث الإمارات بمشاركة 27 جنسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت منافسات النسخة السادسة من المفحام الأولي لماراثون رحلة الهجن، التي تنظمها إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في نادي دبي لسباقات الهجن في منطقة المرموم.

وامتدت مسافة السباق التمهيدي الأول إلى 1200 متر لفئة الوزن المفتوح، وفيه استطاع وليد السريح، من السعودية، تحقيق المركز الأول، تلاه نيكول يوسيتو، من إيطاليا، فيما جاءت الألمانية جيسا إغيلنغ في المركز الثالث.

أما في فئة وزن الفردة، لمسافة 1500 متر، فتمكنت الصينية أليكسيس من الحصول على المركز الأول، تلتها ماريانا بانشانكا من بيلاروسيا، فيما جاءت الأستونية لورا عزت في المركز الثالث.

وشهد السباقان مشاركة 44 متسابقاً من 27 جنسية مقيمة على أرض دولة الإمارات، وبحضور جماهيري لافت على مستوى الجاليات الأجنبية الموجودة في دبي، الذين توافدوا لمؤازرة المتسابقين، وسط أجواء مملوءة بالفرح.

وتوّج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، الفائزين بالمراكز الأولى، قائلاً: «قدّمنا الصورة الحقيقية لمجتمعنا الإماراتي الأصيل، مستعينين بأحد رموز التراث الوطني للدولة، ألا وهو الهجن».