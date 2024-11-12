الامارات | فرنسا تدرس حظر مصارعة الثيران على القاصرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدرس مجلس الشيوخ الفرنسي اقتراح قانون يرمي إلى حظر «مصارعة الثيران ومصارعة الديوك بحضور مَن هم تحت سن الـ16»، من أجل «حمايتهم من مشاهد العنف»، لكن احتمال إقراره ضئيل في وقت يندد المعنيون بقطاع مصارعة الثيران بما رأوا فيه حداً من «الحرية» وإساءة إلى «التقاليد»، وتقول العضو في جمعية «لا إمبيستيدا» لمصارعة الثيران في بويارغ في جنوب فرنسا، كريستين بانولس: «ينبغي منح كل والد وكل طفل حرية الاختيار».

وتعد المرأة الخمسينية أن اقتراح القانون «يرمي إلى القضاء على مصارعة الثيران»، مضيفة: «في حال أوقفنا نقل قيم مصارعة الثيران للأطفال فسيُحجمون مستقبلاً عن ارتياد حلبات مصارعة الثيران، وسينتهي هذا التقليد».

وفي معظم البلدان التي تُعد فيها مصارعة الثيران قانونية، يُسمح بحضور القُصّر الذين عليهم أحياناً أن يكونوا برفقة بالغين، وثمة بعض حالات الحظر كما في منطقة غاليسيا الإسبانية التي تُمنع فيها مشاهدة مصارعة الثيران للأطفال دون سن 12 عاماً.