الامارات | أحمد عز وأحمد مراد يكشفان أسرار «كيرة والجن»

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وأحمد مراد يكشفان أسرار «كيرة والجن» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب النجم المصري، أحمد عز، والروائي كاتب السيناريو، أحمد مراد، في جلسة حوارية ممتعة، شارك فيها النجمان أسراراً كثيرة عن تعاونهما في فيلم «كيرة والجن»، وتحدث عز عن تحوله إلى شخصية عبدالقادر شحاتة الجن في الفيلم، وتفاصيل هذا التحول الدرامي، وكذلك شارك مراد الكثير من التفاصيل الفنية المهمة عن ظروف تحويله رواية «1919» التي تقع في 400 صفحة تقريباً، لفيلم مدته ساعتان ونصف الساعة تقريباً.
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