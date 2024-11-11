الامارات | احمد السقا يكشف تفاصيل عادته الغريبة بدفن الموتى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان المصري أحمد السقا، أسراراً حول حياته الشخصية وبداياته المهنية وعلاقة ذلك بالفنان عادل امام.

السقا الذي حلّ ضيفاً على الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج "ضيفي"، قال أنه كثيراً ما يواجه سؤالاً حول عادة نزوله للقبر ودفن الموتى في حالات الوفاة التي تخصه وتحديداً من زملائه الفنانين حتى صارت عادة تلازمه وتثير تساؤلات الجمهور واستغرابهم.

وكشف السقا، لأول مرة عن أسباب حرصه على هذه العادة عند دفن الفنانين أصدقائه، حيث قال أنه اعتاد على ذلك منذ مرحلة الثانوية العامة، حيث اضطر لنزول القبر حينها، وتوالت الظروف والمصادفات تباعاً وجعلته يُكرر هذا الأمر. مضيفاً إن كل جثمان له أسلوب خاص في الدفن حسب طريقة وفاته، مشيراً إلى أنه يتدخل حال الطلب منه، ولا يفرض نفسه في هذا الأمر.

وعن دخول ابنه ياسين، مجال التمثيل، قال السقا، إن ابنه يعتمد على نفسه، حيث درس التمثيل، والإخراج، بجانب المونتاج والسينما، والصوت والتصوير، ويقوم حالياً بتأسيس نفسه جيداً ليمتلك جميع مقاومات هذه الصناعة.

وأوضح السقا، أنه يدعم نجله، لكن لا يفرضه على أحد، لأن الجمهور هو صاحب القرار النهائي في قبول فنان أو رفضه.

وتحدث السقا، عن بداياته في عالم الفن وعلاقته بالفنان عادل إمام، الذي تنبأ بنجوميته، إذ قال إنه كان دائم الذهاب رفقة والده إلى مسرح العرائس خلال طفولته، حيث يُقدم عادل إمام مسرحية (الواد سيد الشغال) آنذاك، وينتظره بالساعات لمشاهدته.

وأضاف السقا، أن عادل إمام كان صديقاً مقرباً من والده، حيث خاطبه ذات مرة، قائلاً: "ماذا تريد يا ابن صلاح؟"، فحصل بعدها على صورة موقعة باسمه.

وعن أبرز الشخصيات التي أثرت في حياته المهنية والشخصية، قال السقا، إن الفنانين يحيى الفخراني، وأشرف زكي، وسميرة محسن، فضلاً عن والده صلاح السقا، وخاله الأصغر محيي السروجي، أكثر من أثروا في حياته.

وخلال حديثه قال السقا، إنه تمنى منذ صغره أن يُصبح "مُصارع ثيران" أو ضابط.

وبشأن باقي أبنائه، لفت السقا، إلى أنهم يعملون خارج الوسط الفني، حيث يهوى ابنه الصغير "حمزة"، رياضة الجو جيتسو، وحصل على بطولة الجمهورية ولا يفكر في التمثيل، بالإضافة إلى ابنته نادية، وجدت شغفها بعيداً عن الأضواء في عالم الموضة والتصميمات.

وبخصوص أحدث أعماله الفنية، قال السقا إنه بدأ تصوير فيلم "أحمد وأحمد"، والذي يجمعه بالفنان أحمد فهمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار الأكشن الكوميدي.

كما يستعد لخوض موسم دراما رمضان المُقبل 2025، بالجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، ويشارك في بطولة العتاولة إلى جانب السقا، كل من: طارق لطفي، وزينة، وسامي مغاوري، وهدى الاتربي، وفيفي عبده. والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.