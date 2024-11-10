الامارات | بيونسيه تتصدر ترشيحات غرامي بألبوم «كاوبوي كارتر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت المغنية الأميركية بيونسيه قائمة المرشحين لجوائز غرامي الموسيقية التي تم الكشف عنها أمس بحصولها على 11 ترشيحاً، منها ترشيح ألبوم العام عن مشروعها في مجال موسيقى الريف «كاوبوي كارتر».

وجاء بعد بيونسيه، بيلي إيليش وتشارلي إكس.سي.إكس وكيندريك لامار وبوست مالون بسبعة ترشيحات لكل مغنٍ. وحصلت نجمة البوب تايلور سويفت والوجهان الجديدان تشابيل روان وسابرينا كاربنتر على ستة ترشيحات لكل واحدة منهن.

وبهذا يرتفع إجمالي ترشيحات بيونسيه إلى 99 ترشيحاً، وهو أكثر من أي فنان آخر. وكانت قد تعادلت في الصدارة مع زوجها مغني الراب جاي زي الذي حصل على 88 ترشيحاً.

وسيطرت النساء على فئة ألبوم العام، وهو أعلى تكريم في جوائز غرامي.

وعلى الرغم من تقدمها في الترشيحات طوال مسيرتها الفنية، وحصولها على 32 جائزة، لم تفز بيونسيه قط بجائزة أفضل ألبوم. وتحدث جاي زي عن هذا في حفل توزيع جوائز غرامي السابق، مدعياً أن المصوتين تقاعسوا عن منح الفنانين السود التقدير اللائق.

ويقام حفل توزيع الجوائز في الثاني من فبراير. ويشارك في اختيار الفائزين 13 ألف مغنٍ وكاتب أغانٍ ومنتج ومهندس وغيرهم ممن يشكلون الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم. واتخذت المنظمة خطوات للتنويع في صفوفها، وقالت إن 38% منهم من ذوي البشرة الملونة، بزيادة 65% منذ عام 2019.