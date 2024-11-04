الامارات | أكثرها الموز.. فواكه ذات سعرات حرارية عالية لا تكثروا منها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشير خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا أوستينوفا إلى أن الفواكه من الأغذية الأساسية، ولكن بعض الأنواع تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

ووفقا لها يتحدد محتوى السعرات الحرارية في الفواكه والثمار بشكل أساسي باحتوائها على الكربوهيدرات، فكلما زادت كميتها، زاد محتواها من السعرات الحرارية.

وتحتوي 100 غرام من معظم الفواكه على حوالي 10 غرامات من الكربوهيدرات، ولكن الموز والعنب والكاكي والأفوكادو تحتوي على نسبة أعلى من السعرات الحرارية.

وتقول: "يتصدر الموز القائمة، حيث تحتوي 100 غرام منه على حوالي 20 غراما من الكربوهيدرات. وبما أن وزن موزة واحدة (بقشرها) يبلغ حوالي 200 غرام، فإنها تحتوي على حوالي 200 سعرة حرارية. لذلك، ينصح الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو مرض السكري بالحد من تناول الموز. ومن الأفضل تناول الموز غير الناضج لأنه يحتوي على كمية أقل من الكربوهيدرات والمزيد من الألياف".

ويأتي العنب بالمرتبة الثانية، حيث تحتوي 100 غرام منه على 15-20 غراما من الكربوهيدرات. ومع أن العنب يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، إلا أنه يتميز بخصائص عديدة مفيدة. فمثلا العنب الأحمر غني بالمواد المضادة للأكسدة، مثل الريسفيراتول وكيريسيتين التي تساعد الجسم على مكافحة الجذور الحرة.

ويحتل الكاكي (البرسيمون) المرتبة الثالثة، حيث تحتوي 100 غرام منه على 20 غراما من السكر. أي أنه يحتوي على نسبة عالية من السكروز، لذلك يجب تناوله باعتدال ويشمل هذا بصورة خاصة من يعاني من السمنة والسكري.

أما الأفوكادو فيتميز باحتوائه على دهون مركزة (تحتوي 100 غرام منه على 14 غراما). لذلك تحتوي 100 غرام منه على 160-180 سعرة حرارية.

وتشير الخبيرة، إلى أن الفواكه والثمار المجففة تفقد السوائل ويصغر حجمها، ولكن تزداد نسبة السعرات الحرارية والسكر فيها.

ووفقا لها، على الرغم من احتواء الفواكه والثمار المختلفة على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا انها مفيدة للصحة ولا ينصح باستبعادها تماما، حتى عند اتباع حمية غذائية معينة.