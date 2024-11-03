الفرق بين ماسك الشعر وبلسم الشعر.. فوائد واستخدامات لكل منهما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - يُعد البلسم وماسك الشعر من مستحضرات العناية بالشعر الضرورية والمفيدة؛ للحفاظ على صحته ولمعانه وتجديد حيويته. وخياراً مثالياً للعناية العميقة بجميع أنواع الشعر، سواء الدهني، أو الجاف، وحتى العادي، حيث إن كلا المنتجين يقدم فوائد مميزة تساعد في تحسين صحة الشعر وجماله. ومع ذلك، هنالك فرق بين بلسم الشعر وماسك الشعر من حيث الخصائص العلاجية، والفوائد التي يوفرها كل منهما.

في الآتي تستعرض لك "الخليج 365" الفرق بين ماسك الشعر وبلسم الشعر، وطرق الاستخدام لكل منهما في روتين العناية بالشعر؛ لضمان الحصول على شعر صحي ولامع.

بلسم الشعر.. خصائصه وطرق استعماله

امرأة تطبق ماسك الشعر

يُعتبر بلسم الشعر جزءاً أساسياً من الروتين اليومي أو الأسبوعي للعناية بالشعر. غالباً، ما يُستخدم لترطيب الشعر والتخلص من تشابك خصلاته؛ ما يسهل تمشطيه، حيث يحتوي على مكونات مرطبة تُغلف الشعر بطبقة واقية؛ ما يحافظ على رطوبته ويقلل من تكسره. وغيرها من الخصائص العلاجية التي يوفرها البلسم للشعر، نستعرض أهمها:

ترطيب فوري: يساعد بلسم الشعر على ترطيب الطبقة الخارجية للشعر؛ ما يصبح ناعماً وسهل التصفيف، نظراً لاحتوائه على مكونات مرطبة تساعد على إعادة الرطوبة للشعر، خاصة بعد استخدام الشامبو الذي قد يزيل الزيوت الطبيعية.

فك التشابك: يقلل البلسم من تشابك الشعر، وبالتالي الحد من تكسر الشعيرات خلال التسريح.

حماية الشعر: يضيف البلسم طبقة عازلة على الشعر؛ ما يحمي الأخير من التلف الناتج عن العوامل البيئية وأدوات التصفيف الحرارية.

تحسين لمعان الشعر: يعزز بلسم الشعر اللمعان الطبيعي للشعر، فيبدو صحياً وأكثر جاذبية.

طرق استخدام البلسم

عادةً، ما يُستخدم بلسم الشعر بعد تنظيف الشعر بالشامبو المناسب لنوع الشعر، يوزع البلسم من منتصف الشعر حتى الأطراف، مع تجنب فروة الرأس إذا كانت دهنية. يُفضل وضع البلسم على الأطراف، حيث تكون عرضة للتقصف والجفاف، لتقليل احتمالية أن يصبح الشعر دهنياً عند الجذور. الحرص على استخدام كمية صغيرة تتناسب مع طول وكثافة الشعر، وتوزيعه بالتساوي باستخدام الأصابع أو مشط واسع الأسنان. يُترك البلسم على الشعر لمدة دقيقة إلى دقيقتين؛ ما يسمح بامتصاص العناصر المرطبة قبل غسله جيداً بالماء. لزيادة ترطيب الشعر، ولا سيما الجاف، يمكن توزيع البلسم على الشعر وتركه لمدة 10 دقائق، قبل شطفه بالماء.

ماسك الشعر.. خصائصه وطرق استخدامه

يُعتبر ماسك الشعر، علاجاً عميقاً للشعر. يُستخدم لإصلاح تلف الشعر وتغذية خصلاته بعمق ومدِّه بالمغذيات الضرورية التي يفقدها الشعر بسبب العوامل البيئية أو التصفيف المتكرر، وهو مثالي لجميع أنواع الشعر، وبخاصة الجاف، والمصبوغ، والتالف، والمتقصف. يحتوي ماسك الشعر على تركيز عالٍ من المكونات المغذية، مثل الزيوت الطبيعية والبروتينات، التي تساعد على تغذية الشعر بعمق من الداخل، وغيرها من الفوائد التي يوفرها ماسك الشعر، لعل أبرزها:

تغذية الشعر من العمق: يحتوي ماسك الشعر بتركيبته على مكونات مغذية، مثل الزيوت الطبيعية، كزيت الأرغان، وزيت جوز الهند، والفيتامينات، والبروتينات، التي تخترق الشعر بعمق داخل الشعر؛ ما يساعد على تغذيته من العمق. وبالتالي، تحسين صحة الشعر وجماله.

إصلاح تلف الشعر: بفضل مكوناته الغنية بالفيتامينات والبروتينات، يساعد الماسك على إصلاح الشعر المتضرر من الحرارة والصبغات والعوامل البيئية، ويساهم في إعادة بناء طبقات الشعر المتضررة.

ترطيب مكثف للشعر: يوفر الماسك ترطيباً عميقاً للشعر الجاف والمتضرر، نظراً لغناه بالزيوت الطبيعية التي تمد الشعر بالرطوبة اللازمة؛ ما يجعله أكثر نعومة ومرونة.

زيادة لمعان الشعر: يساعد الماسك على تنعيم الشعر وزيادة لمعانه؛ ما يجعل مظهره أكثر صحة وحيوية.

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طرق استخدام ماسك الشعر

بعد غسل الشعر جيداً بالشامبو المناسب، للتخلص من أي أوساخ أو زيوت زائدة؛ فهذا يساعد الماسك على الامتصاص بشكل أفضل. يُوزَّع الماسك على الشعر الرطب، بكمية مناسبة على طول الشعر مع التركيز على الأطراف وتجنب فروة الرأس إذا كانت دهنية. يُترك الماسك على الشعر لمدة من 10 إلى 20 دقيقة، للسماح للمكونات المغذية بالتغلغل في الشعر. يُغسل الشعر بالماء الدافئ، ثم البارد لإغلاق مسام الشعر والحفاظ على الترطيب. بإمكانك لف الشعر بمنشفة دافئة أو ارتداء قبعة الاستحمام لتحسين فعالية الماسك، حيث تساعد الحرارة على فتح مسام الشعر واستقبال العناصر المغذية. استخدام ماسك الشعر مرة إلى مرتين في الأسبوع، ولا سيما الشعر الجاف أو المتضرر، في حين يمكن للشعر العادي استخدامه مرة كل أسبوعين حسب الحاجة.

باختصار، يُعتبر كل من بلسم الشعر وماسك الشعر من المنتجات الأساسية للعناية بالشعر، ولكل منهما دور خاص في تعزيز صحة وجمال الشعر. يهدف البلسم إلى ترطيب الشعر اليومي وجعله ناعماً، في حين الماسك يوفر علاجاً مكثفاً لتقوية الشعر وترميمه على المدى البعيد. كذلك، يوفر البلسم ترطيباً سطحياً وفورياً للشعر، مقارنة بماسك الشعر الذي يحتوي على مكونات مركزة ومغذية تعمل على علاج الشعر بعمق.

بعد معرفة الفرق بين كل من بلسم الشعر وماسك الشعر، بات بإمكانك استخدامهما بوصفهما حلاً فعَّالاً لمشكلات الشعر؛ ما يجعل شعرك أكثر جمالاً وحيوية طوال الوقت.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.