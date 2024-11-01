موجود في مطبخك.. مكون بسيط يحارب السكر والضغط ويقي من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

القرفة تلك التوابل ذات اللون البني الداكن، ليست مجرد إضافة لذيذة للأطعمة والمشروبات، بل هي كنز طبيعي غني بالفوائد الصحية.

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن القرفة من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة والالتهابات، إذ تساعد في حماية الخلايا من التلف، كما أنها تعمل كمضاد للالتهابات، ما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن القرفة تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث تعزز من نسبة الأنسولين وتخفض مستويات السكر بشكل فعال.

وأشارت إلى أن القرفة تعمل على تمدد الأوعية الدموية، ما يقلل الضغط على القلب والشرايين ويخفف من ارتفاع ضغط الدم.

وأكدت أن القرفة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يساعد على الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.

كما قدمت عدة فوائد أخرى للقرفة على صحة الجسم، تشمل:

- تحسين الدورة الدموية.

- تعزيز صحة المخ.

- تحسين الهضم.

- تقليل عسر الهضم.

- تقليل الانتفاخ.