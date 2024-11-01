نوع خضروات يخفض مستويات الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة ماريا كالوشينا أخصائية الغدد الصماء أن فيتامين Т (L- كارنيتين)، قد يسهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم وحرق الدهون وخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

وأوضحت أن اليقطين طعام مهم خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، لأنه يحتوي على فيتامين Т وК المفيد للأشخاص الذين يعانون من مشكلة تخثر الدم، كما يساعد البالغين على الوقاية من هشاشة العظام، وامتصاص فيتامين د ويمنع الكساح، وفقا لصحيفة "نوفوستي" الروسية.

وأيضا يحتوي اليقطين على نسبة عالية من الزنك الذي يساعد على تقوية المناعة ومكافحة الفيروسات وخفض مستوى هرمون الكورتيزول وتنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين حالة الشعر والأظافر والجلد.

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