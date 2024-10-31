بسبب آيس كريم.. مسافرة تطالب شركة طيران بتعويض 1.5 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

رفعت مسافرة أمريكية تدعى "كيارا كوينونيز" شكوى ضد شركة طيران JetBlue، وادعت أنهم قدموا لها آيس كريم صلب ومجمد، تسبب في كسر أسنانها أثناء الرحلة.

وقالت "كيارا" في الدعوى، إنّ شركة الطيران قدمت لها طعامًا غير آمن للاستهلاك، ولم تحذرها من درجة الحرارة الباردة والخطيرة وصلابة الآيس كريم، وفقًا لمجلة "People".

وأوضحت أن الحلوى كانت صلبة جدًا، ما أدى إلى تعرضها لإصابات جسدية شديدة وكسر جذر السن رقم 10، المعروف أيضًا باسم القاطعة الجانبية اليسرى العلوية.

وادعت الراكبة أن إصابة أسنانها تطلبت قلعًا طارئًا وزرعًا لاحقًا ورعاية إضافية، كما أنها أصيبت بإصابات جسدية خطيرة ودائمة وعانت من الألم والمعاناة، وهذا يحتاج إلى المزيد من الأموال، لذا طلبت التعويض من شركة الطيران.

وبالرغم من ذلك، لم يرد متحدث باسم شركة الطيران على طلب السيدة الأمريكية، فيما تسعى "كيارا" للحصول على تعويض بمبلغ 1.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن إصابتها ستكون "إعاقة دائمة".

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