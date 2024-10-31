تسريحات شعر مرفوعة فخمة بأسلوب النجمات.. إطلالتك راقية دوماً في المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - تتصدر تسريحات الشعر المرفوع قائمة خيارات المرأة في المناسبات السعيدة والفخمة، فهي تمنحها إطلالة راقية وملفتة، لا سيما إذا كانت بأسلوب النجمات اللواتي تألقن بأجمل تسريحات شعر مرفوعة فخمة في حفلاتهن الغنائية وجلسات التصوير التي خضعن لها، فإذا كنت تبحثين عن مظهر أنثوي فخم لك في مناسبتك لناحية تسريحة الشعر؛ يمكنك الحصول على تسريحة شعر مرفوعة جذابة على غرار النجمات، ويمكن التنوع بها بين تسريحة الكعكة المصقولة أو تسريحة الكعكة المبعثرة أو تسريحة ذيل الحصان المرفوعة أو تسريحة الشعر نصف المرفوع، فكل هذه التسريحات المرفوعة تشكل خياراً مثالياً تحصلين من خلالها على مظهر جذاب ملفت للأنظار.

وهنا، رصدنا لك من "الخليج 365" مجموعة تسريحات شعر مرفوعة فخمة بأسلوب النجمات لتختاري الأنسب لك وتبرزي جمالك بها.

تسريحة شعر مرفوعة فخمة من أصالة

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إذا كنت تبحثين عن إطلالة فخمة جذابة في مناسبتك؛ يمكنك التألق بأسلوب النجمة أصالة التي اختارت في واحدة من إطلالاتها تسريحة شعر مرفوعة فخمة ارتكزت على رفعة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية العالية عن الجبين والمسرحة إلى الخلف مع الشعر، كذلك اختارت مكياجاً ترابياً فخماً عزز من جمال إطلالتها.

تسريحة الكعكة المرفوعة بأسلوب أنغام

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وإذا كنت من محبات تسريحة الكعكة المرفوعة الفخمة في المناسبات؛ ننصحك بتسريحة النجمة أنغام هذه، التي أتت مع بعض الخصل الويفي المنسدلة من الشعر والغرة الجانبية بخصل الويفي على جانبي الوجه، هذه التسريحة تناسب صاحبات الوجه الدائري وتبرز الملامح، بخاصة إذا تم تنسيقها مع مكياج برونزي فخم وراق من شأنه إبراز ملامحك الجذابة.

تسريحة ذيل الحصان المرفوعة على غرار نوال الزغبي

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إما إذا كنت تفضلين تسريحة ذيل الحصان في المناسبات؛ يمكنك اتباع أسلوب النجمة نوال الزغبي بهذه التسريحة الفخمة التي تبرز أسلوب مكياجك وملامحك الجمالية بشكل واضح وجذاب، اختاري هذه التسريحة المصقولة بشعرك الطويل، واعتمدي معها مكياج سموكي كلاسيكياً يبرز رسمة العين، ويرتكز على أحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ؛ إذ يجعلك تلفتين الأنظار بجمالك.

يمكنك أيضاً اعتماد تسريحات للشعر الطويل من وحي النجمات

تسريحة شعر مرفوعة مبعثرة من نجوى كرم

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وقد تعجبك أيضاً تسريحة الشعر المرفوع المبعثر على طريقة النجمة نجوى كرم إذا كنت من محبات هذا الاختيار، اعتمدي الرفعة المبعثرة بشعرك الويفي مع الخصل المنسدلة على جانبي الوجه والشعر، ولا تنسي الغرة البف التي تبرز جبينك الناعم، ومع هذه التسريحة يمكنك اختيار مكياج راقٍ مسحوبٍ على طريقة الكات آي.

تسريحة الشعر نصف المرفوع من بلقيس فتحي

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وتدخل تسريحة الشعر نصف المرفوع الفخمة ضمن قائمة تسريحات الشعر المرفوعة، وإذا كنت من محبات هذه التسريحات؛ تلهمك النجمة بلقيس فتحي أجمل اختيار، فقد تألقت في واحدة من إطلالاتها بتسريحة الشعر نصف المرفوع المصقولة إلى الأعلى مع ترك الجزء السفلي من الشعر الويفي منسدلاً على الأكتاف، ومع هذا الاختيار ننصحك بمكياج ذهبي ناعم يبرز نعومة ملامحك.

ما رأيك أيضاً في اعتماد تسريحات شعر بسيطة لإطلالة عملية وأنيقة في آن

تسريحة الكعكة المرفوعة المصقولة من ماريتا الحلاني

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هل تفضلين تسريحة الكعكة المصقولة العالية في المناسبات؟ إذاً يمكنك اختيار ذوق الفنانة ماريتا الحلاني للحصول على إطلالة فخمة وناعمة في الآن معاً، سرحي شعرك إلى الأعلى بأسلوب الكعكة المصقولة لتبرزي جمالك الجذاب، وأكملي إطلالتك بمكياج كلاسيكي يرتكز على الأيلاينر الناعم مع أحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ.

تسريحة الكعكة المصقولة على غرار سيرين عبد النور

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يمكنك التألق أيضاً بتسريحة شعر مرفوعة فخمة بأسلوب النجمة سيرين عبد النور التي تألقت في إحدى جلسات التصوير على الشاطئ بتسريحة الكعكة المصقولة على طريقة الباليرينا، ونسقت معها مكياجاً معدنياً ناعماً أبرز ملامحها الجمالية بأسلوب جذاب وملفت، هذه التسريحة تقيك من التعرق في مناسبتك وتليق بصاحبات الوجه الدائري والطويل بشكل خاص.