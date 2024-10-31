علامتان في وجهك قد تكشفان "القاتل الصامت".. غير معروفتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

حذّرت هيئات صحية عالمية، من علامتين غير شائعتين في الوجه، قد تشيران إلى مشكلة صحية خطيرة محتملة، تعرف عادة باسم "القاتل الصامت".

وبحسب صحيفة "إكسبريس"، تُعرف هذه المشكلة بارتفاع ضغط الدم، وهي تعني أن القلب يجب أن يبذل جهدًا أكبر لضخ الدم إلى أنحاء الجسم، ونتيجة لذلك، فهو عامل في العديد من الحالات الصحية والأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى، والسكتات الدماغية، وقصور القلب والنوبات القلبية.

على الرغم من أنها حالة شائعة إلى حد ما، إلا أنها في كثير من الأحيان قد تظهر دون أن يلاحظها أحد أو يتم تشخيصها حتى تتسبب في حالة طبية طارئة خطيرة، إذ لا يدرك حوالي واحد من كل اثنين من مرضى ارتفاع ضغط الدم أنهم مصابون بها، ويرجع هذا جزئيًا إلى حقيقة أن أعراض ارتفاع ضغط الدم نادرًا ما تظهر.

ووصفت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، ارتفاع ضغط الدم بأنه "قاتل صامت" لهذا السبب.

وتقول مؤسسة القلب البريطانية: "نادرا ما يكون لارتفاع ضغط الدم أعراض ملحوظة، يشعر العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أنهم بخير. ولكن حتى لو كنت تشعر أنك بخير، فلا يزال يتعين عليك فحص ضغط دمك بانتظام".

ومع ذلك، هناك بعض العلامات التحذيرية التي تؤثر على بعض الأشخاص، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يمكن أن تظهر علامتان من هذا القبيل على الوجه - نزيف الأنف وعدم وضوح الرؤية - لكن من المرجح أن تظهر هذه العلامات بشكل رئيسي لدى الأشخاص الذين يعانون من "ارتفاع ضغط الدم للغاية".

نزيف الأنف

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية أيضًا إن نزيف الأنف أكثر احتمالية الحدوث لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك، هناك بعض الجدل حول ما إذا كان نزيف الأنف ناجمًا بشكل مباشر عن ارتفاع ضغط الدم.

وفي مقال نشرته جمعية الأطباء في شمال تكساس، قال الباحثون إن هذا الأمر "قابل للنقاش"، وأضافوا: "بينما يعتقد معظم الخبراء أن ارتفاع ضغط الدم وحده لا يسبب نزيف الأنف إلا إذا كان ضغط الدم مرتفعًا للغاية، فإنه قد يؤدي إلى إتلاف الأوعية الدموية داخل الأنف، مما يزيد من احتمالية حدوث النزيف.

وتوصلت بعض الأبحاث الحديثة إلى أن ارتفاع ضغط الدم قد يزيد من خطر الإصابة بنزيف أنفي أكثر شدة، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2020، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم كانوا أكثر عرضة للحاجة إلى رعاية طارئة لنزيف الأنف، بنسبة 2.7 مرة من الأشخاص الذين يتمتعون بضغط دم صحي.

وفي دراسة منفصلة أجريت عام 2015، تم قياس ضغط الدم لدى 80 شخصًا على مدى ثلاثة أشهر، ووجدت أن نصف المشاركين عانوا من نزيف أنفي منتظم.

وخلص الباحثون إلى أن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب نزيف الأنف، لكن النزيف كان من الصعب السيطرة عليه لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

عدم وضوح الرؤية

وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدم وضوح الرؤية أو تغيرات الرؤية الأخرى، يمكن أن تحدث لدى الأشخاص الذين يعانون من ضغط دم يبلغ 180/120 أو أعلى.

ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يضر بالعديد من الأوعية الدموية الصغيرة في عينيك.

وتقول جمعية القلب الأمريكية أن مشاكل الرؤية التالية يمكن أن تحدث لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم:

- تلف الأوعية الدموية

يمكن أن يحدث عدم وضوح الرؤية أو فقدان البصر تمامًا دون تدفق الدم إلى شبكية العين

- تراكم السوائل تحت الشبكية

يؤدي تراكم السوائل تحت الشبكية إلى تشوه الرؤية أو ندوب تضر بالرؤية

- تلف الأعصاب

يؤدي انسداد تدفق الدم إلى تلف العصب البصري.

وأوضحت الجمعية: "يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض أخرى في العين مثل الجلوكوما والتنكس البقعي، والتي يمكن أن تسبب ضعف البصر أو العمى إذا تركت دون علاج".

تسرد مؤسسة القلب البريطانية علامات أخرى لارتفاع ضغط الدم على النحو التالي:

- ضيق في التنفس

- ألم صدر

- دوخة

- الصداع.

ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة للتأكد من إصابتك بارتفاع ضغط الدم هي إجراء اختبار.

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