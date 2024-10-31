الصحة العالمية تحذر من تفشي مرض شديد العدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا بشأن عودة تفشي مرض السل، أحد الأمراض المعدية فتكًا حول العالم.



وأوضحت الصحة العالمية أمس الثلاثاء، أنه تم تسجيل أكثر 8 ملايين إصابة بمرض السل العام الماضي.

وذكر التقرير الجديد أن حوالي 1.25 مليون شخص توفوا بسبب السل الرئوي وهذه الوفيات تقريباً ضعف عدد الأشخاص الذين قتلهم فيروس نقص المناعة البشرية في 2023.

ومع ذلك، تستمر أعداد الوفيات الناتجة عن الاصابة بالسل في الانخفاض على مستوى العالم، وقد بدأ عدد الأشخاص المصابين حديثاً، في الاستقرار.

400 شخص مقاوم

وأشارت الوكالة إلى أنه من بين 400 ألف شخص يقدر إصابتهم بالسل المقاوم للأدوية في العام الماضي، تم تشخيص وعلاج أقل من نصفهم.

جدير بالذكر أن الاصابة بمرض السل تحدث بسبب البكتيريا المحمولة جواً، والتي تؤثر في الأغلب على الرئتين. وتشير التقديرات إلى إصابة نحو ربع سكان العالم بالسل، إلا أن ما يتراوح بين 5 و10% منهم فقط هم من تظهر عليهم الأعراض.



ولطالما دعت الجماعات المدافعة - والتي تشمل منظمة أطباء بلا حدود - شركة "سيفيد" الأمريكية، التي تقوم بإنتاج اختبارات للكشف عن الاصابة بالسل، وهي مستخدمة في الدول الأكثر فقراً، إلى توفيرها مقابل 5 دولارات للاختبار الواحد، لزيادة توافرها.



وكانت منظمة أطباء بلا حدود أرسلت في وقت سابق من الشهر الجاري، مع 150 شريكاً صحياً عالمياً، رسالة مفتوحة إلى شركة "سيفيد"، تدعوها فيها إلى "إعطاء الأولوية لحياة الأفراد"، والمساعدة بشكل عاجل في جعل اختبارات السل أكثر انتشاراً على مستوى العالم.

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