ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. احذر 3 علامات مبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع الكوليسترول مشكلة صحية منتشرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها.

وقد لا يتعرف العديد من الأشخاص على الأعراض، وخاصة الطرق غير العادية التي يمكن أن تظهر بها، لذا نستعرض 3 علامات مبكرة تكشف ارتفاع الكوليسترول في الدم، بحسب thehealthsite.

نتوءات حول العين

ظهور النتوءات حول العينين، تكشف ارتفاع الكوليسترول، وهي حالة حميدة تعرف باسم Xanthelasma palpebrarum. ، وتظهر فيها لويحات صفراء ناعمة وشبه صلبة تحتوي على الكوليسترول، وعادة ما تظهر على الجانب الداخلي من العينين، على طول زوايا الجفنين العلوي والسفلي.

الشعور بالتعب

الشعور بالتعب قد يكون علامة مبكرة على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، بسبب مضاعفات تراكم الكوليسترول في الجسم.

ألم الصدر

ألم الصدر إحدى العلامات المبكرة لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، هذا يجعل من الصعب على الدم أن يتدفق بكفاءة.

الوقاية

اتباع نمط حياة صحي

النشاط البدني المنتظم

تجنب التدخين

الالتزام بنظام غذائي صحي.