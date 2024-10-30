5 صيحات مكياج نابضة بالأنوثة موضة خريف وشتاء 2024 – 2025 من عروض الأزياء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - من المعروف أن درجات الألوان الدافئة التي تتراوح بين البيج الغامق والبني والزيتي والكاكي والبرغندي والبرتقالي الداكن، هي ألوان الشتاء من دون منازع، فهي ألوان تفيض بالرقي والأناقة وتضفي على إطلالاتك الجمالية لمسات راقية، ولا تطغى هذه الألوان على الملابس فقط، وإنما أيضاً على صيحات المكياج والأظافر والشعر أيضاً، وفي ما يتعلق بالمكياج تحديداً، قومي بعمل نقلة نوعية في إطلالاتك هذا الشتاء، بحيث تدمجين ألوان المكياج الدافئة مع تلك النابضة بالحياة، والنتيجة إطلالات مكياج شتوية تنبض بالحياة، تواكبين من خلالها أجدد اتجاهات المكياج التي تم إطلاقها على منصات عروض الأزياء لموسم خريف وشتاء 2024- 2025.

وهنا، رصدنا لك مجموعة صيحات مكياج نابضة بالحياة موضة خريف وشتاء 2024 – 2024 من عروض الأزياء لتتألقي بها كما شئت.

مكياج عيون ذهبي لامع مع أحمر الشفاه الأحمر المخملي

من عرض دار رونالد فان دير كامب Ronald Van Der Kemp- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



إذا كنت من محبات الإطلالات الكلاسيكية الأنثوية بلمسات عصرية مميزة، لا تترددي هذا الشتاء في اعتماد مكياج سهرة ناعم وقوي في آن، بحيث تقومين بتطبيق ظلال العيون الكريمية اللامعة باللون الذهبي فوق كامل الجفن العلوي وكسرة العين، وادمجيها مع الكحل البني بأسلوب دخاني عند الطرف الخارجي للجفن وزاوية العين الخارجية، كذلك ضعي الكحل تحت العين بأسلوب السموكي وأيضاً حددي به الخط المائي للعين، من ثم طبقي أحمر الشفاه الأحمر المخملي الفاتح، واعتمدي مكياج بشرة خفيفاً بلون موحد، هذا المكياج اخترناه لك من عرض دار رونالد فان دير كامب Ronald Van Der Kemp في أسبوع الموضة للأزياء الراقية في نيويورك لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025.

كذلك، يمكنك أن تنسقي مكياجك مع تسريحات شعر قصير موضة خريف 2024

مكياج سموكي بلمسات عصرية مع أحمر الشفاه العنابي الغامق

من عرض آريا Area- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



يعود المكياج السموكي في موسم خريف وشتاء 2024 – 2025 بلمسات عصرية قوية وثقيلة، يتم فيه استخدام ظلال العيون الترابية بدرجات اللون البني الفاتحة والغامقة، ودمجها بأسلوب السموكي فوق العين وتحتها وعلى الزاوية الخارجية، مع تطبيق الكحل الأسود على الخط المائي للعين، وطبقات عدة من الماسكرا، أما أحمر الشفاه فاعتمديه باللون العنابي المات الغامق، ولكي لا يكون مكياجاً دراماتيكياً أو مظلماً، طبقي كريم أساس بلون أفتح من لون بشرتك، ومرري القليل جداً من البلاش البرونزي على أعلى الخدين، وقد اخترنا لك هذا المكياج من عرض آريا Area في أسبوع الموضة للأزياء الراقية في نيويورك لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025.

مكياج باستيل مزين بالستراس

من عرض هومولوغ Homolog- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



ومن أسبوع الموضة الباريسي للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2024 - 2025، وتحديداً من عرض دار هومولوغ Homolog، اخترنا لك إحدى أكثر صيحات المكياج فرادة وتميزاً، يمكنك التألق به في الاحتفالات والسهرات والمناسبات الخاص، وهو المكياج الباستيل الخفيف المرصع بحبات الستراس باللونين الفضي والزهري، قومي بتطبيق ظل العين الزهري الباستيل فوق الجفن العلوي المتحرك، وأضيفي إليه لمسة خفيفة جداً من الظل الفضي، من ثم ضعي طبقات عدة من الماسكرا، وتحت العين، قومي بتطبيق حبات الستراس باستخدام لاصق بلاستيكي مخصص، أما مكياج البشرة فاجعليه خفيفاً جداً من خلال تطبيق البيبي كريم أو الكريم الملون بلون بشرتك نفسه، ومرري القليل من البلاش الوردي على الخدين، وطبقي بعدها أحمر الشفاه الخفيف باللون الزهري الخافت.

رسمة الأيلاينر الرفيع باللون الأسود

من عرض زهير مراد Zuhair Murad- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



مع تعدد رسمات الأيلاينر بأساليبها وألوانها، تبرز هذا الخريف والشتاء رسمة الأيلاينر الرفيع باللون الأسود، التي تبرز العين وتضفي عليها جمالاً وجاذبية، وهي واحدة من أكثر رسمات الأيلاينر سهولة في التطبيق، كما أنها تناسب مختلف أشكال العيون، لا سيما العيون الصغيرة، كونها تجعلها أكبر حجماً ومسحوبة، طبقي ظلال العيون باللون النيود القريب إلى لون بشرتك، من ثم مرري الأيلاينر بخط رفيع يبدأ من مدمع العين، ويمتد على منبت الرموش العلوي وينتهي مسحوباً بشكل هندسي إلى خارج العين، ضعي طبقات من الماسكرا، ومرري أحمر الشفاه الغلوسي الشفاف، واحرصي على اعتماد مكياج خفيف للبشرة بلون موحد، تألقي بهذا المكياج الذي اخترناه لك من عرض دار زهير مراد Zuhair Murad في أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025.

مكياج معدني متعدد الألوان

من عرض جورج شقرا Georges Chakra- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



يعود المكياج المعدني بقوة في موسم خريف وشتاء 2024- 2025، ولكن بلمسات عصرية غير تقليدية، فبعدما راج كثيراً خلال السنوات الماضية بلون موحد، يأتي هذه المرة جذاباً جداً ومتفرداً ليضيء العين ويمنحك نظرات ساحرة في السهرات والمناسبات الشتوية، ففي عرض جورج شقرا Georges Chakra في أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025، تألقت عارضات الأزياء بمكياج عيون معدني فخم تم فيه دمج ألوان الذهبي والبرونزي والزهري، ما جعل العين تحفة معدنية ثرية ومضيئة، كما تم استخدام ظل العين البرونزي المات تحت العين بأسلوب دخاني ناعم، إلى جانب طبقات الماسكرا، فيما جاء كريم الأساس بطبقة خفيفة وبلون قريب إلى لون البشرة مع البلاش الزهري البارز على الخدود، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه النيود الوردي المات.