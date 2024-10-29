الامارات | شالاميه يخسر مسابقة «أفضل شبيه لشالاميه»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك النجم الهوليوودي تيموتيه شالاميه شخصياً في مسابقة نظمت، أول من أمس، في نيويورك لاختيار أفضل شبيه له، لكن رغم كل الجهود التي بذلها، فإنه لم ينجح في الفوز بجائزة الحدث، كما ذكرت مجلة «فراييتي».

وكان نحو 20 شاباً يجتمعون في حديقة واشنطن سكوير في نيويورك عندما وصل نجم فيلم «كال مي باي يور نايم» بعد 30 دقيقة تقريباً من بدء الحدث، ما أثار مفاجأة جماعية بين الحاضرين.

وتجول تيموتيه شالاميه وسط الحشد، مختبئاً خلف قناع أسود وقبعة بيسبول، قبل أن يتجه نحو اثنين من المتشبهين به خلال التقاطهما الصور. وبمجرد وصوله إليهما، خلع قناعه، فيما علا الصراخ في أنحاء الحديقة.

ووثقت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظة التي ظهر فيها الممثل البالغ (28 عاماً) أمام قرص عاكس، ما أسعد المعجبين الذين كانوا يرفعون هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور.

وكتب أحد المستخدمين «كيف لي أن أتأكد أنه (شالاميه) حقاً؟ قد يكون شخصاً بارعاً جداً في التشبه به»، لكنه تأكّد بالفعل أنه النجم الفرنسي-الأميركي بطل فيلمي «دون» و«وونكا»، أحد أكثر الممثلين رواجاً في هوليوود حالياً.

وكتب صانع المحتوى على «يوتيوب» أنتوني بو الذي يقدم نفسه على أنه القائم على المسابقة، عبر «إكس» «شكراً للمعجب رقم 1 (تيموتيه) على حضوره». وحصل الفائز على كأس ذهبية ضخمة وشيك بـ50 دولاراً.