حب تحت الأمواج.. زوجان يعقدان قرانهما في أعماق البحر الأحمر بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

قرر زوجان في محافظة جدة بالسعودية، إقامة حفل زفافهما تحت الماء، ليصبحا من أوائل الغواصين الذين يحتفلون بهذه المناسبة بين الكائنات البحرية والشعاب المرجانية.

وتعليقًا على ذلك، قال الزوج حسن أبو العلا: "اختيارنا لعقد قراننا في أعماق البحر جاء من حبنا للغوص، وشغفنا باكتشاف عالم البحر والاستمتاع بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية، خاصة في البحر الأحمر"، حسبما ذكرت "العربية نت".

أجواء الاحتفال تحت الماء

وأضاف "أبو العلا": "فوجئنا عندما أخبرنا الكابتن فيصل فلمبان وفريق غواصي السعودية بأنهم سيحتفلون بنا بمناسبة عقد القران تحت الماء، كانت أجواء الاحتفال رائعة، إذ شاركنا الغواصون هذه المناسبة التي ستظل ذكرى جميلة لنا".

وأوضح أنه لم يواجه أي تحديات أثناء الاحتفال، حيث استعد الزوجان مسبقًا برخص الغوص، كما تلقيا التعليمات وخطة الاحتفال من فريق غواصي السعودية.

ووصف ردود الأفعال بأنها كانت مليئة بالدهشة والإعجاب بهذا الحفل غير التقليدي الذي اتبع معايير السلامة في الغوص.

دعوة للعالم لاكتشاف جمال البحر الأحمر

واختتم حديثه قائلاً: "نحن فخورون بمشاركة احتفالنا عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتعريف العالم بجمال البحر الأحمر الذي يعد ثروة وطنية، ندعو الغواصين وغير الغواصين من جميع أنحاء العالم لزيارة المملكة وتجربة الغوص في البحر الأحمر، للإسهام في تحقيق رؤية سمو الأمير محمد بن سلمان".

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