الامارات | بيونسيه تخطب علناً في مرحلة حاسمة.. دعماً لهاريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت نجمة الغناء بيونسيه في مؤتمر انتخابي عقدته مرشحة الحزب الديمقراطي الأميركي للانتخابات الرئاسية ونائبة الرئيس كامالا هاريس في مدينة هيوستن، في أول ظهور سياسي علني لها على صلة بالانتخابات المقررة الشهر المقبل، وفي مرحلة حاسمة للمرشحة الديمقراطية.

وبصحبة كيلي رولاند زميلتها في فرقتها السابقة ديستنيز تشايلد، صعدت بيونسيه، وهي من مواليد هيوستن، على المسرح مساء أول من أمس، وسط تصفيق حار من حشد ضم نحو 30 ألف شخص حضروا المؤتمر الانتخابي لهاريس حول حقوق الإجهاض. وبدلاً من الغناء، خاطبت بيونسيه الجمهور لدقائق عدة.

ثم قدمت هاريس، التي صعدت على المسرح على أنغام ما صار نشيد حملتها الانتخابية؛ أغنية (فريدوم) «الحرية» من ألبوم بيونسيه «ليمونيد» الذي صدر عام 2016. واحتضنت بيونسيه نائبة الرئيس لفترة طويلة قبل أن تخرج.

وشكرت هاريس بحرارة النجمة الأميركية على المسرح قبل أن تنبه الحضور إلى «أننا على مسافة أيام من الانتخابات التي ستقرر مستقبل الولايات المتحدة، ومعها حرية كل النساء في اتخاذ قرارات تتعلق بأجسادهن».

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الفارق ضئيل للغاية بين المرشحين للبيت الأبيض في الولايات السبع الرئيسة التي ستحسم نتيجة الاقتراع، مع حصول كل منهما على نسبة 48% من الأصوات بحسب استطلاعات للرأي.