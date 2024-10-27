ضعف السمع قد يكون علامة مبكرة لمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - وجدت دراسة أجراها باحثون من جامعة أوريغون الأمريكية ارتباط بين فقدان السمع وتطور مرض باركنسون.

كما أن ضعف الحواس، مثل النظر والسمع والشم، قد يكون من علامات الأمراض التنكسية العصبية، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

كما ارتبط فقدان السمع بمرض الزهايمر، الذي يشترك في التداخل السريري والوراثي والمرضي مع مرض باركنسون.

واستخدم الباحثون في الدراسة بيانات أكثر من 3 ملايين شخص كانوا يعانون من فقدان للسمع.

ووجدت الدراسة أن فقدان السمع مرتبط بمعدلات متزايدة من مرض باركنسون.

وأظهر الأشخاص الذين يعانون من فقدان سمع خفيف 6.1 إصابات باركنسون إضافية، بين كل 10 آلاف مصاب، وفقدان سمع متوسط ​​15.8، إصابة بباركنسون بين كل 10 آلاف مصاب.

ومع زيادة فقدان السمع تزايدت احتمالات الإصابة بباركنسون، فعند فقدان السمع المتوسط ​​إلى الشديد سجلت 16.2 إصابة بباركنسون في كل 10 آلاف مصاب.

وقال الباحثون: "الفحص والتدخل السمعي منخفض الكلفة والمخاطر، وقد يؤثران على التطور اللاحق لاعتلال الأعصاب المحيطية.

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