بعد 25 عاما من الجريمة.. امرأة تصبح ضابطة شرطة للقبض على قاتل والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كرست امرأة برازيلية حياتها للقبض على قاتل والدها؛ ونجحت أخيرًا في إعادة السلام إلى أسرتها من خلال القبض على المجرم الهارب وتقديمه للعدالة بعد 25 عامًا من ارتكاب جريمة القتل.

وبحسب odditycentral، في السادس عشر من فبراير 1999، قُتل جيفالدو خوسيه فيسينتي دي ديوس بالرصاص بعد نقاش حاد في أحد الحانات بمدينة بوا فيستا البرازيلية، بعد جدال مع شخص يدعى رايموندو ألفيس جوميز بسبب دين قدره 150 ريالاً برازيلياً (ما يعادل 29 دولاراً أمريكياً في عام 1999) يُقال إن جيفالدو مدين به لجوميز.

وفي لحظة ما، غادر الأخير الحانة لبضع دقائق، ثم عاد بمسدس وأطلق النار على رأس الأب لخمسة أطفال من مسافة قريبة، وفر جوميز من مكان الحادث، ورغم صدور مذكرة اعتقال باسمه، لم يتم القبض عليه قط.

ولم تستسلم أسرة جيفالدو الحزينة أبداً في تقديم قاتله للعدالة، وكرست ابنته الكبرى، التي كانت في التاسعة من عمرها فقط وقت وفاته، حياتها للقبض على جوميز.

"ترك [جوميز] خلفه عائلة مفككة، مع خمسة أطفال، واضطرت الأم إلى الكفاح بشدة لتربيتنا، كان من الممكن أن يقودنا هذا الحدث إلى مسارات أخرى، لكن الأم علمتنا دائمًا أن نتبع الطريق الصحيح"، قالت الابنة جيسلين سيلفا دي ديوس.

باعتبارها الأكبر بين خمسة أطفال، كان على جيسلين مساعدة والدتها في رعاية إخوتها الأصغر سنًا والقيام أيضًا بالأعمال المنزلية، لكنها لم تهمل دراستها أبدًا.

كان والدها يشجعها دائمًا على الدراسة بجد وكان دائمًا على استعداد لمساعدتها في واجباتها المدرسية، ولم تكن تريد أن تخيب أمله، لقد بذلت الجهد وحلمت يومًا ما بإنهاء قضية عائلتها بأكملها من خلال القبض على قاتل والدها.

وفي سن الثامنة عشرة، بعد تخرجها من المدرسة الثانوية، تم قبول جيسلين في كلية الحقوق وأصبحت محامية بعد سبع سنوات.

ومع ذلك، في عام 2022، تخلت عن حياتها المهنية في مجال القانون من أجل أن تصبح ضابطة شرطة، وبعد عامين، في 19 يوليو 2024، اجتازت الاختبار وتم تعيينها رسميًا كمحققة في شرطة الولاية، وطلبت على الفور وظيفة في قسم جرائم القتل، ما منحها فرصة لملاحقة رايموندو ألفيس جوميز.

في عام 2013، حُكم على جوميز بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة قتل جيفالدو خوسيه فيسينتي دي ديوس، ولكن نظرًا لأنه لم يتم القبض عليه بعد الجريمة، لم يتم تنفيذ الحكم أبدًا.

استأنف محاموه القرار في عامي 2014 و2015، لكن محكمة العدل العليا رفضت كلا الاستئنافين، وصدرت أحدث مذكرة اعتقال بحق جوميز في عام 2019، لذا فإن قانون التقادم ينتهي في عام 2031، ما يعني أنه كلما تمكنت جيسلين من العثور على جوميز بشكل أسرع، زاد الوقت الذي سيقضيه خلف القضبان.

وفي الخامس والعشرين من سبتمبر، بعد شهرين فقط من عملها كضابطة شرطة، حققت جيسلين سيلفا دي ديوس حلمها في تقديم قاتل والدها للعدالة، بعد 25 عامًا طويلة، فقد عثرت عليه هي وفريقها مختبئًا في مزرعة في منطقة نوفا سيداد بالقرب من بوا فيستا وألقت القبض عليه.

"عندما رأيته في مركز الشرطة، حرصت على إخباره من أنا وأنني كنت مسؤولة عن تنفيذ أمر الاعتقال"، قالت سيلفا دي ديوس، "لقد شاركت الأخبار مع عائلتي، وشعر الجميع بإحساس كبير بالسلام والعدالة، لقد انتظرنا لفترة طويلة، وعلى الرغم من أننا لم نصدق، فقد تمكنا من الوصول إلى هذه اللحظة، بكيت من الارتياح لأنه بعد كل هذا الوقت، شعرت وكأن ثقلا هائلا قد رُفع عن كتفي".

ولامست قصة جيسلين وتفانيها في تكريم والدها وإحلال السلام لعائلتها قلوب الملايين في البرازيل وكل أمريكا الجنوبية منذ أن تم الإعلان عن الخبر لأول مرة في الشهر الماضي.

علامات في أسفل ظهرك تنذر بوجود سرطان خطير.. احذر هذه الأعراض

تناولها على معدة فارغة.. 3 أطعمة تحسن صحة قلبك وتطرد السموم من جسمك



تظهر قبل شهر.. علامات تحذيرية تسبق الإصابة بالسرطان

ما المرض الذي تعاني منه إيمي سمير غانم؟.. احذر هذه الأعراض

أثارت الجدل.. فيديو لسيدة تعرض كليتها للبيع - ما القصة؟