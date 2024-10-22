الامارات | احتفالات مهرجان الأضواء.. من السيف إلى القرية العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق يوم الجمعة المقبل عروض مهرجان الأضواء «ديوالي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى السابع من نوفمبر المقبل.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بمجموعة من التجارب الثقافية، وعروض الكوميديا، والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية، والفعاليات المجتمعية المجانية، وغيرها الكثير.

وستتزين سماء دبي بأروع الألوان مع الألعاب النارية خلال انطلاق فعاليات مهرجان الأضواء «ديوالي»، ويمكن الاستمتاع بها في وجهتين مخصصتين للعائلات، هما منطقة السيف، والقرية العالمية.

ومن أبرز فعاليات «ديوالي» لهذا العام، التي لا يمكن تفويتها، مهرجان نور في السيف خلال الفترة من 25 إلى 27 الجاري. وسيزين المعرض الثقافي على مدار ثلاثة أيام ليالي دبي بأروع الأضواء المدهشة، والأنشطة التفاعلية المميزة، والتعابير الفنية، إضافة إلى الألعاب النارية، لجعل تجربة الزوار أكثر تميزاً في منطقة السيف، الوجهة النابضة بالحياة، حيث يلتقي ماضي دبي بحاضرها. كما سيكون الزوار على موعد مع عروض الدمى، والمسرحيات، والأمسيات الشعرية، والحفلات الموسيقية والكوميدية، وورش عمل الرسم والتصميم، والعديد من المفاجآت الأخرى المنتشرة على امتداد الواجهة البحرية، البالغة مسافتها 1.8 كيلومتر.

ومن الفعاليات الثقافية البارزة أيضاً مهرجان «ديبافالي أوتساف 2024»، المقررة إقامته في 26 الجاري في أكاديمية اتصالات، دبي. وسيستمتع الزوار في هذا الاحتفال النابض بالحياة بتجارب وتقاليد ثقافية ضمن أمسية مليئة بالبهجة. ويمكن للعائلات المشاركة في الألعاب الهندية التقليدية، وتجربة الرقصات الشعبية من مختلف أنحاء الهند، وكذلك الاستمتاع بمهرجان حافل بالمرح مع ألعاب وأنشطة مشوقة تناسب كل الأعمار.

وتستعد القرية العالمية للاحتفال بمهرجان الأضواء «ديوالي» من 28 الجاري إلى الثالث من نوفمبر المقبل، وستقدم أنشطة ممتعة للعائلات، تتضمن فن الرسم الملون «الرانجولي»، وعروضاً حيّة على المسرح الرئيس، وعروض الألعاب النارية. وسيوفر المهرجان برعاية جناح جمهورية الهند فعاليات تسوق تتضمن خيارات متنوعة.

وينتظر سكانَ دبي وزوارها مشهد رائع من المرح والبهجة العائلية والاحتفالية في مهرجان ديب أوتساف 2024 في 27 الجاري، وتستضيفه مدرسة غلينديل الدولية بمنطقة عود ميثاء، ويضم أنشطة ممتعة للجميع.

كما يقدم المهرجان فعاليات ترفيهية مستمرة، تشمل منسق الأغاني (دي جي)، وعازفي الطبول، واستعراضات حية.

وسيكون عشاق الكوميديا على موعد مع عرض جديد للفنان روميش رانجاناثان في دبي، ضمن فعاليات مهرجان الأضواء لهذا العام.

وسيقدم الكوميدي الرائد في مجال الكوميديا الارتجالية عرضه في كوكا كولا أرينا لليلة واحدة فقط الجمعة المقبلة، ضمن أجواء مليئة بالضحكات.

ويمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع برحلة موسيقية بعنوان «The Unforgettables» تكريماً للفنان الراحل جاجيت سينغ، الذي كرّس حياته لتطوير الموسيقى الهندية، ونقلها إلى آفاق جديدة. ويقام الحفل في قاعة الشيخ راشد، بالمدرسة الهندية الثانوية، السبت المقبل. وسيقدم الفنان توصيف أختر، الذي تلقى تعليمه الفني على يد جاجيت سينغ، عدداً من أعمال الفنان الراحل.

كما يتضمن عرض «ميرا: صدى الحب»، الذي يجمع بين الرقص والاستعراض والأداء المسرحي. ويشارك فيه 70 فناناً محلياً، ويحتفي بقوة المرأة والعواطف العميقة المرتبطة بالحب والتفاني. يمكن للجمهور الاستمتاع بهذه التجربة الفنية يوم الخميس، 26 أكتوبر، في مدرسة دبي البريطانية، حديقة جميرا.

مسرحية

ضمن فعاليات برنامج مهرجان الأضواء «ديوالي»، سيستضيف مسرح زعبيل المسرحية الهندية «Ashvin Gidwani›s Barff». والعمل من تأليف وإخراج وأداء الممثل سوراب شوكلا، الحائز جائزة أفضل ممثل في فيلم «المليونير المتشرد» الفائز بجائزة الأوسكار. وسيعيش المشاهدون في هذه المسرحية حالة فضول وترقب في كل مشهد فيها ضمن أجواء مليئة بالدهشة والتشويق.

. مهرجان نور في السيف يُنظّم خلال الفترة من 25 إلى 27 الجاري.