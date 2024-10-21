المعازيم اتصدموا.. تصرف غير متوقع من عروسين في حفل زفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، قرر عروسان من نيويورك فرض رسوم دخول قدرها 333 دولارا على ضيوف حفل زفافهما.

وفقا لموقع "aol"، قرر العروسان "نوفا وريمو ستايلز" تنظيم حفل زفافهما الذي استمر 12 ساعة بطريقة مختلفة، فبدلاً من الحفلات التقليدية، صمما تجربة فريدة تضمنت جولة في مدينة نيويورك على متن حافلة ذات طابقين، مع التوقف عند معالم شهيرة مثل مركز التجارة العالمي وهدسون ياردز.

وبرروا سعر التذكرة المرتفع بأنه يشمل هذه التجربة الفريدة، بالإضافة إلى حفل استمر لمدة 12 ساعة، حيث تم تشجيع الضيوف على ارتداء ملابس غير رسمية.

وأوضح الزوجان أن الهدف من هذا الحفل هو الخروج عن المألوف وتقديم تجربة لا تُنسى لضيوفهما.

ولكن هذا القرار لم يلقَ استحسان الضيوف، حيث تباينت ردود أفعال المدعوين بين الإعجاب والاستياء، فبينما أشاد بعضهم بفكرة الحفل المبتكرة، اعتبر آخرون أن فرض رسوم دخول على حفل زفاف أمر غير مألوف وغير مقبول.

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