الامارات | مؤرخ يعثر على «كنز مجهول» لصاحب «دراكولا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتُشِفت في محفوظات المكتبة الوطنية في دبلن قصة قصيرة لبرام ستوكر، الذي اكتسب شهرة عالمية لكونه صاحب رواية «دراكولا».

ويعود الفضل في العثور على هذا النص بعد أكثر من 130 عاماً على نشره إلى أحد المعجبين القديمين بالكاتب.

ونُشِرَت القصة التي تحمل عنوان «جيبيت هيل» في ملحق عيد الميلاد عام 1890 لطبعة دبلن من صحيفة «ديلي ميل»، ولكن لم يؤتَ على ذكرها مطلقاً في أي دراسة عن برام ستوكر أو سيرة له.

ووقّع الكاتب والمؤرخ الهاوي براين كليري (44 عاماً) على هذا الكنز في أكتوبر 2023.

وقال كليري في مبنى «مارينو كاسينو» الشهير في دبلن، حيث يُعرض النص للمرة الأولى: «جلست في المكتبة مذهولاً بكوني أحمل قصة شبح منسية لستوكر».

وما أذهله أكثر أنه لاحظ أن هذه القصة القصيرة تعود «تقريباً إلى الوقت الذي كان برام ستوكر يكتب فيه (دراكولا)».