الامارات | مليون درهم للفائزين بالرسم والتصوير في «ليوا للتمور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد ليوا للتمور، أول من أمس، أسماء الفائزين في مسابقتي الرسم والتصوير لفئتي «النخلة والتمور» و«الحياة البرية والبحرية في الظفرة»، التي اختتمت أمس في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وحصل الفائزون في المسابقتين بفئاتهما المختلفة على مليون درهم.

وحل في المركز الأول لمسابقة الرسم «فئة النخلة والتمور» محمد محمود عبدالحميد حسين، وثانياً فرح أمجد حميد، وثالثاً محمود محمد أزادنيا، ورابعاً وداد سالم عبدالله الكندي، وجاء خامساً جون بول فديروجو.

وفي فئة «الحياة البرية والبحرية في الظفرة» حلّ في المركز الأول حمد سعيد سليمان حمد الشامسي، وفي المركز الثاني كلثم محمد بالسلاح، وفي المركز الثالث عبدالجبار أحمد عبدالرحمن، وجاء رابعاً محمد عبدالله الحمادي، وخامساً رؤى عبدالرزاق المدني.

أما في مسابقة التصوير الفوتوغرافي «فئة النخلة والتمور» فحصل على المركز الأول عمار السيد أحمد، وحلّ ثانياً سالم الصوافي، وثالثاً أحمد قناوي، ورابعاً ماجد الجنيبي، وخامساً أحمد السويدي.

وفي فئة «الحياة البرية والبحرية في الظفرة» جاء في المركز الأول محمد الجلندي، والثاني أحمد الناجي، والثالث محمد القبيسي، والرابع عبدالله البقيش، وجاء خامساً محمد بن عوقد.