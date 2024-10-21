الامارات | «لندن السينمائي» يتخذ قراراً مؤلماً بإلغاء عرض فيلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرف مهرجان لندن السينمائي النظر عن عرض كان مقرراً لفيلم وثائقي عن التوجهات اليمينية المتطرفة في المملكة المتحدة وأوروبا، معللاً إلغاءه بمخاوف على «أمان» العاملين في المهرجان. ويتناول فيلم «أندركافر: إكسبوزينغ ذي فار رايت» الذي تولت إخراجه البريطانية هافانا ماركينغ بالتعاون مع منظمة «هوب نات هيت» المناهضة للعنصرية أساليب وتمويل عدد من الحركات والشخصيات اليمينية المتطرفة في أوروبا. ويصوّر الوثائقي بواسطة كاميرات خفية بعض أعمال هذه الحركات، ومن أبرز ما يكشفه وجود شبكة تروّج لعدم المساواة العنصرية على صلة بمانح أميركي ثري.

ونقل بيان عن مديرة المهرجان كريستي ماثيسون قولها، إن القرار المؤلم بالإحجام عن عرض الفيلم اتُخِذ بعد درس كل الخيارات الممكنة لإتاحته في مهرجان عام.

وقالت المخرجة هافانا ماركينغ لصحيفة «ذي غارديان» إنها غاضبة من إلغاء عرض الفيلم، لكنها أكدت تفهّمها حرص المهرجان على العاملين فيه.