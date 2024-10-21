الامارات | «أبل ميوزيك» يتيح خاصية جديدة للفنانين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف تطبيق الموسيقى «أبل ميوزيك» خاصية جديدة تتيح للفنانين إعداد قوائم أغانٍ ترتبط بأحدث حفلاتهم. وتحمل الخاصية الجديدة اسم «سيت ليست» أو «إعداد قائمة»، وتعمل كأداة ترويج للموسيقيين في التواصل مع جماهيرهم. وتسمح الخاصية الجديدة للفنانين بتحويل قائمة الأغاني الخاصة بهم من عرض واحد أو مستمر أو جولة كاملة إلى قائمة تشغيل، والتي يمكن مشاركتها مع الجمهور على «أبل ميوزيك» أو تشغيلها على صفحات الفنانين والحفلات الموسيقية على منصة شازام، إلى جانب نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

ولاستخدام هذه الخاصية يحتاج الفنانون أولاً إلى تحميل صورة فنان إلى ملفهم الشخصي لاستخدامها في إنشاء صفحة غلاف للقائمة. وبعد ذلك يمكنهم اختيار التسجيلات بكتابة أسمائها في خانة البحث أو بلصق روابطها على «أبل ميوزيك»، وهناك أيضاً خيار يتيح للفنان تحديد موعد نشر هذه القائمة.