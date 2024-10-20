مشروبات تحمي من هشاشة العظام.. تناولها يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - يحدث مرض هشاشة العظام بسبب الشيخوخة والجنس والعوامل الوراثية، ويطلق عليه "المرض الصامت"، نظرا لأنه لا يظهر أي أعراض في البداية، وفقا لصحيفة "ذا ميرور".

وكشفت الدكتورة إيما ديربيشاير أخصائية التغذية، عن مجموعة نصائح لتقوية العظام والمفاصل.

وأوضحت أنه من الضروري إضافة الفيتامينات والمعادن المهمة في النظام الغذائي منذ سن مبكرة، للحماية من تلف العظام.

وأضافت أن الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم هي حجر الأساس لصحة العظام.

وما يقرب من 99 % من الكالسيوم في الجسم يتم تخزينه في العظام، فإذا لم يكن هناك ما يكفي من الكالسيوم في الدم، فسوف يهاجم العظام للحصول عليه.

ومن ضمن الطرق لسهلة للحصول على 120 ملليجرام من الكالسيوم الموصى بها يوميا هي شرب كوب من الحليب (100 ملليجرام)، أو استبدال الخبز المحمص بالحبوب أو الزبادي في الصباح.

كما أن فيتامين سي قد يسهم في تسريع إنتاج الخلايا المكونة للعظام وتأثيراته المضادة للأكسدة وحماية العظام من التلف المتسارع.

لذا، فإن تناول كوب من عصير البرتقال يوميا هو طريقة بسيطة للحصول على جرعة فيتامين سي اليومية المناسبة للجسم.

كما أن تناول الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي، بما في ذلك البروكلي والبطاطس والفراولة، يساعد أيضاً في تعزيز الخلايا المكونة للعظام.

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